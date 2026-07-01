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病床減負 衛福部：下半年推癌症在宅化療

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
立委陳昭姿（左）、王正旭（右）在立法院舉辦「化療要居家？」公聽會，針對癌症在宅化療相關配套措施邀請行政部門、專家學者及病友團體共商對策。記者曾學仁／攝影
立委陳昭姿（左）、王正旭（右）在立法院舉辦「化療要居家？」公聽會，針對癌症在宅化療相關配套措施邀請行政部門、專家學者及病友團體共商對策。記者曾學仁／攝影

為緩解醫院病床不足問題，衛福部健保署長陳亮妤宣布，將於下半年推動在宅化療，第一階段開放對象為使用５-ＦＵ（5-fluouracil）化療藥物的大腸癌、胃癌等消化道癌症及頭頸癌，因該藥在宅化療行之多年，風險較低。

不少癌症病人為了化療，須在住家及醫院間奔波，為此，偏鄉醫療團體向衛福部提案在宅化療。健保署日前邀集癌症相關學協會共同討論，專家認為，化療是有風險的侵入性治療，初步共識為開放５-ＦＵ藥物，因為此藥安全性較高。

健保署醫務管理組長黃珮珊指出，未來在宅化療須符合「合適的病人、安全的藥物、完整的配套」等三大要件，如病人在宅化療後，醫院應安排廿四小時諮詢專線，追蹤病人在家裡施打情形、藥物反應、有無脫針等。病人如出現不適，緊急送醫，醫院需安排緊急綠色通道等

「執行在宅化療時，需以病人安全為最高考量。」陳亮妤說，化療過程中，部分患者血壓下降，如注射針頭移位，也可能導致手臂潰爛，另有人突然暈眩，患者年齡愈大，共病較多，因此，癌友需先接受評估居家化療的安全性。

再者，臨床治療上需考量的事項眾多，不會因為體恤癌友到院化療，承受奔波之苦，就要求符合資格的癌友一定得在宅化療，陳亮妤強調，患者可以自行選擇到院或是在宅接受治療。

未來是否所有癌別都會開放在家化療？陳亮妤表示，目前僅針對開放以５-ＦＵ治療癌症為主，預計九月舉行第二次會議，討論在宅化療病人安全性、藥物組合等治療方案，以及相關經費、受惠人數等。

癌症 健保 衛福部 化療 居家照護

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