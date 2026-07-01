三鶯線通車免費試乘 首日逾2萬人次

捷運三鶯線昨通車，下午二時起免費試乘至八月卅一日，吸引大批民眾體驗。通車前，月台、車廂就被搶著嘗鮮的民眾擠得水洩不通，短短六小時運量即達二萬七三一人次，許多在地居民直呼，扭轉外地對三鶯地區偏遠、不方便印象。

三鶯線全線共十二座車站，自頂埔站延伸至鶯桃福德站，全長十四點二九公里，讓土城、三峽、鶯歌往返北市通勤時間縮短約廿分鐘，沿線可連結新北市美術館、鶯歌老街及三峽老街等景點。

昨下午一時許，沿線各站就湧現人潮，一時四十分開放進站後，月台一度擠滿候車旅客，有人排了近一個小才上車，站方一度關閉手扶梯，待首班列車發車、月台人潮消化後，再開放旅客上月台。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，為妥善因應搭乘人潮，視現場狀況機動加開班次，最密達三分鐘一班，整體行車狀況順暢正常，列車均準時發車，盡力提供民眾流暢的乘車體驗。

首日最常見狀況是「沒帶悠遊卡、敬老卡」，許多民眾到票口才發現需要電子票證才能進站，七旬陳姓婦人和丈夫興沖沖來搭車進不了匝門。站務人員解釋，免費搭乘還是需要電子票證才能進站，只是不扣款。

三峽國中陳姓老師說，她住三峽北大特區，以往到北市要開車或搭公車，捷運多了通勤選項，沿線風景非常好。

陳姓男子也住三峽北大特區，帶兒子從台北大學站搭車，只搭一站到鶯歌車站就返程，他說，「純粹想體驗新捷運氛圍」。另有民眾反映月台座位可以再增加。

昨下班尖峰時段，頂埔站雖有旅客從板南線轉乘三鶯線，未見明顯壅塞。家住鶯歌、在板橋上班劉男表示，之前往返都搭火車，三鶯線乘車效率不一定比火車快，但多一種選擇，站內動線順暢、車站新穎漂亮，可拉近三峽、鶯歌與雙北距離，改變外地人對三鶯地區偏遠、不方便等印象。

一名樹林高中學生說，三鶯線離家較近，應會考慮改搭捷運，但擔心列車僅兩節車廂，尖峰時段座位不足。

昨首日開放時間從下午二時至晚間八時，吳國濟說，今起上午十時至晚間八時營運，班距六至八分鐘，若運量提升，班距將加密，最短二點二分鐘至三分鐘。