旅客辱罵列車長 台鐵擬函送警察機關促請開罰

台鐵161次自強號28日設備故障延誤，卻有旅客以髒話辱罵列車長；台鐵今天說，將函送警察機關，促請依權限開罰，而公司備有因公涉訟輔助制度辦法，將提供員工法律協助等。

國營台灣鐵路股份有限公司在社群發文表示，再次嚴正譴責任何對第一線人員的語言暴力，面對突發無端指責，深知員工承受莫大身心壓力，感到難過與不捨。

台鐵說，為捍衛員工尊嚴，第一時間主動保全相關事證，一早再次由直屬主管慰問關懷當事車長並明確保證，公司內部法務團隊已全面待命，考量後續法律程序須尊重當事人意願，尊重員工步調與決定，只要有需要，隨時提供協助，絕不讓員工獨自面對後續程序。

台鐵表示，絕不姑息任何侵害第一線人員行為，也在尊重員工意願前提下，持續全力提供支持。

至於網友呼籲提告，台鐵說，守護第一線員工權益是公司所當之責，但公然侮辱屬告訴乃論之罪，提告與否屬當事人權利，為保障員工權益，公司已備有因公涉訟輔助制度辦法，包含律師費用、員工請假事宜等關懷機制已啟動，會依規定提供法律及各項協助，確保公司夥伴獲最充分支持與陪伴。

台鐵表示，經公司內部法務再次確認，旅客行為已涉違反社會秩序維護法與鐵路法等，為端正乘車風氣、捍衛員工執勤環境並保護大眾乘車安全，將函送警察機關，促請依權限開罰。