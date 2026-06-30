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鰻魚跌到每公斤200元谷底 現在正是吃鰻魚好時機

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為行銷鰻魚，彰化區漁會在端午節前夕，推出蒲燒鰻粽，盼帶動節慶買氣。圖／彰化區漁會提供
為行銷鰻魚，彰化區漁會在端午節前夕，推出蒲燒鰻粽，盼帶動節慶買氣。圖／彰化區漁會提供

鰻魚價格低迷，彰化縣鰻蝦生產合社主席黃呈錫說，台灣鰻魚曾一度占日本銷量九成，近年因產量過剩、大陸競爭，加上疫情過後日本消費改變，內銷比例占八至九成，價格從去年年底每公斤三百四十元，到目前只剩約兩百元，不敷成本下，很多養殖戶索性不收成，但台灣人視鰻魚為涼補，在中秋過後，會再拉抬上來。

黃呈錫說，日本一直是台灣活鰻魚最大市場，占台灣外銷曾達九成，在日本市占達五成五，但疫情後，日本的消費型態改變， 鰻魚實體店面減少很多，加上匯率問題，以及大陸對外銷鰻魚百分之十七的退稅補貼傾銷，都嚴重衝擊響台灣鰻魚銷量，與原銷量相差達到六成，國內成鰻產量過剩，轉而以內銷為主，目前占產量比例達八到九成。

鰻魚產量過剩，價格低迷，與鰻苗去年產量過剩也有關。 黃呈錫說，鰻苗產自海邊，中日韓及大陸每年合計有七十五噸配額，但大陸漁民卻未遵守，去年產量激增到一百六十噸，也影響鰻苗價格，從去年最高每尾八十元，到今年跌到五到六元，鰻苗產量過剩，也造成飼養量增加，價格滑落。

黃呈錫說，養鰻包括用電、飼料等成本，估計每公斤成本達三百元，去年年底每公斤還賣到三百四十元左右價錢，隨後逐漸滑落，到今年二、三月還有二百七十元，但到目前只剩約兩百元谷底，已遠不敷成本，估計彰化縣即有九成養殖戶乾脆轉型或是不收成了。

黃呈錫說，台灣近年來的鰻魚產量過剩，而國內鰻魚體積又比一般外銷重積高出百分之廿五，因此銷售壓力相對較大，而日本人喜歡在夏日吃鰻魚，國人則視為涼補，台灣鰻魚消費必須等到中秋以後，天氣轉涼，銷量才會逐漸增加。

黃呈錫說，為協助解除鰻魚外銷困境，政府除大陸以外的市場，每公斤補助四十元外，在內銷部分也積極行銷。由於活體鰻魚對家庭主婦很難處理，是國內打開鰻魚市場最大問題，因此宣導使用冷凍鰻魚，由於都已處理好，相當方便，也保持新鮮，適合做各種料理，藉以消費習慣與宣導改變，才是比較有效的行銷方式。

為行銷鰻魚，彰化區漁會在今年端午節前夕，推出創新台式蒲燒「鰻意粽」，盼帶動節慶買氣。記者林敬家／攝影
為行銷鰻魚，彰化區漁會在今年端午節前夕，推出創新台式蒲燒「鰻意粽」，盼帶動節慶買氣。記者林敬家／攝影

為行銷鰻魚，彰化區漁會推出蒲燒鰻禮盒。圖／彰化區漁會提供
為行銷鰻魚，彰化區漁會推出蒲燒鰻禮盒。圖／彰化區漁會提供

鰻魚 疫情 匯率

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