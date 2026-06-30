捷運三鶯線正式通車免費搭乘2個月 侯友宜邀民眾體驗新北人文風貌

捷運三鶯線30日正式通車！新北市長侯友宜偕同中央部會長官及地方民意代表出席通車典禮，並搭乘首發列車，見證新北捷運路網邁向新里程碑。侯友宜宣布，即日起至8月31日止，展開為期兩個月的免費試乘，邀請民眾體驗全新的三鶯線，感受新北市獨特的人文風貌。

侯友宜首先感謝市民朋友在興建過程中給予滿滿的支持，並向中央相關部會、歷任總統與院長、民意代表及市府團隊的通力合作表達深切謝意。他指出，三鶯線不僅能帶動沿線觀光、休閒與產業蓬勃發展，更大幅縮短往返雙北市區的通勤時間約20分鐘。三鶯線作為市府自辦的第一條中運量捷運系統，侯友宜提到，他多次視察工程進度，包含夜間吊梁作業及跨越國道的關鍵施工路段等，今日已是第20次參與相關行程，見證三鶯線每個重要階段。

回顧過去的工程歷程，侯友宜說，施工團隊歷經嚴峻考驗，包含路線上跨越2次國道、2次臺鐵及大漢溪等4條河川；施工期間更面臨疫情衝擊導致缺工缺料，以及烏俄戰爭帶來原物料價格上漲的壓力。面對重重困難，市府團隊仍秉持「該花的錢不省、該做的事一刻不停」的精神，在各界通力合作與施工團隊不懈努力下，如期如質於今日正式通車。

侯友宜表示，上任八年來，新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌，到如今的三鶯線陸續完工通車，新北市境內捷運總里程數已突破百公里大關，達到108公里、90座車站，高居全國第一。目前還有7條捷運路線正在興建，除了預計明年即將完工的萬大中和線，還有土城樹林線、環狀線南北環、汐止東湖線、基隆捷運以及三鶯線延伸桃園八德段等，這些路線完工後，境內捷運里程數可達189公里、171座車站目標；五泰輕軌、泰板輕軌、深坑輕軌、中和光復線、林口輕軌等路線同步規劃中，打造「北接基隆、中接台北、南接桃園」的捷運路網，實現每10萬人口擁有超過3座車站願景，密度超過東京與首爾，也讓新北市的歷史人文與產業實力躍上國際舞台。