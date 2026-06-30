環境部加強鈕扣型鋅電池汞含量限值 7月上路

為接軌國際汞管理趨勢，並持續降低重金屬對環境的影響，環境部今公告修正「限制乾電池製造、輸入及販賣」事項，新增將鈕扣型鋅空氣電池納入管理範圍及加嚴鈕扣型電池汞含量限值規定，並自7月1日起實施。

環境部資源循環署表示，聯合國「汞水俣公約」已逐步限制含汞產品的製造與流通，我國亦持續檢討相關管理制度。本次修正重點之一為新增鈕扣型鋅空氣電池納入管制範圍，鈕扣型鋅空氣電池廣泛應用於助聽器等產品，本次修正後將與其他鈕扣型電池一併納入管理，以符合國際管制趨勢。

此外，本次也同步加嚴鈕扣型電池重金屬含量標準。現行鈕扣型電池汞含量限值為5ppm，自7月1日起將調整為汞含量不得超過1ppm，並維持鎘含量不得超過20ppm的規定，使鈕扣型電池與非鈕扣型電池適用一致的汞含量管制標準。

循環署說明，針對國內製造、輸入指定電池或附有指定電池物品的業者，6月30日前已申請取得的鈕扣型電池汞含量確認文件，自7月1日起將失去效力。然而，若原核准文件的汞含量已符合新制（小於或等於1ppm）規定者，則不受此限，得依原核可的有效期限繼續使用；另考量業者產品轉換及市場銜接需求，已訂定相關過渡措施，6月30日前已合法製造或輸入的鈕扣型電池，或附有鈕扣型電池的物品，在115年7月1日後仍可繼續合法販賣。