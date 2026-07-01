聯合+紐時 打造新聞永續商模

如果AI正扮演著去中間化角色，那麼媒體唯一的職責，就是想盡辦法成為大眾腦海中主動記住，並直接早訪的那個電話號碼。沙茲伯格

紐約時報發行人沙茲伯格（A.G. Sulzberger）上月在馬賽舉辦的世界新聞年會強調，新聞媒體唯有團結，才能維護原創報導，才能永續派遣記者深入現場，挖掘永遠無法從ＡＩ獲得的事實與脈絡。紐時近年積極與全球各地值得信賴的指標性媒體結盟，年初紐時高層來台與聯合報主管交流，拍板敲定七月一日起攜手，提供讀者雙品牌閱讀服務，可以便利地在聯合報數位版閱讀紐時內容。

雙方強調，將國際視野與在地專業結合，一同倡議新聞有價、數位訂閱，才是新聞產品的永續商模。「今年是特別的一年」，聯合報執行董事項國寧說，紐約時報今年一百七十五周年，聯合報七十五周年，此時攜手很有意義，提供讀者「兩百五十年的新聞傳承」。訂閱數位版可以獲得紐約時報全球與美國的報導，也能同時獲得台灣與兩岸的報導。

項國寧說，紐時過去經歷各種挑戰，仍堅持維護言論自由、扮演第四權監督政府、監督權力，對美國民主制度而言扮演重要角色，聯合報也是如此，堅持採訪報導的力度、對政府監督的力道、媒體獨立性，扮演公共服務角色，都努力在歷史軌跡中堅持理想。

紐時去年發表近五十萬件作品，在一五五個國家派駐記者，光是在烏克蘭就有七十多名記者與後勤人員投入採訪工作，全年成本超過廿億美元。作為台灣最具影響力的媒體之一，聯合報在華盛頓、北京等地派駐記者，深耕亞太地區、中東、美國政治與國際地緣政治報導，不只提供資訊，更提供判斷、觀點與真實。

沙茲伯格談到媒體未來的生存之道時說，在ＡＩ迅速介入資訊分發的時代，新聞機構的生存關鍵不再只是「被看見」，而是「被記住」。當ＡＩ成為資訊的中介，讀者愈來愈少主動造訪網站，而是透過ＡＩ摘要獲取內容。這時，媒體若無法成為讀者心中「第一個想起來的電話號碼」，就會逐漸被邊緣化。

原創報導之所以不可替代，不僅在於內容本身，更在於背後的人類判斷力。親身在場的觀察、與消息來源建立的信任、為報導內容負責的專業判斷，這些都是機器難以複製的核心價值。