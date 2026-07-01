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重建信任 把記者帶到讀者眼前

聯合報／ 記者洪欣慈／綜合報導
二○二六世界新聞年會在法國馬賽舉行，會中多場座談探討AI在新聞媒體的運用與衝擊。圖╱取自WAN-IFRA Flicker
二○二六世界新聞年會在法國馬賽舉行，會中多場座談探討AI在新聞媒體的運用與衝擊。圖╱取自WAN-IFRA Flicker

電影「穿著Prada的惡魔二」裡，梅莉史翠普飾演的米蘭達早已沒有廿年前的風光，相比當年一本厚到需要人抱著、被封為「聖經」的雜誌，米蘭達自嘲了一句：「我們雜誌已經薄到可以剔牙了」。看似誇張的一句話，卻忠實反映出新聞媒體正面臨的多重危機，一邊是市場萎縮、面對數位和ＡＩ衝擊的生存壓力，一邊是讀者流失，信任度備受考驗。

此時正需要人們相信新聞

牛津大學路透新聞研究所的報告顯示，全球只有不到四成民眾表示在大多數情況下信任新聞；亞太地區之中又以台灣處境最嚴峻，媒體信任度不到三成。「它就卡在一條線以下」，新聞信任倡議（ＪＴＩ）主任薩巴（Benjamin Sabbah）說，這個數字已連續多年原地踏步，沒有下滑卻也沒有回升，但全球正面臨權力格局重組、氣候變遷等重大挑戰，「此刻正是世界最需要人們相信新聞的時候」。

信任危機的另一面，是產業結構正進入寒冬。紐約時報發行人沙茲伯格（A.G. Sulzberger）指出，過去廿年間，美國已失去百分之七十五的記者與逾三千家報紙，平均每三天就有一家報紙倒閉；廣告收入廿年來下滑百分之八十，Meta一家公司的廣告營收已是地球上所有報紙總和的八倍。新聞業必須向讀者論證為什麼自身有價值，為什麼由人採訪和撰寫的報導，是民主體制中不可或缺的一環。

該如何重建信任？Politico執行長謝霍爾斯拉米（Goli Sheikholeslami）指出，隨著ＡＩ接管生活愈來愈多層面，大眾對面對面實體人類連結的需求正在增長，大家都在尋求能建立信任、將人們聚集在一起的稀缺「人類實體體驗」，Politico推出的「POLITICO Pub」便是最新嘗試，在慕尼黑安全會議等重大國際場合，Politico專業記者群將現場帶到讀者眼前，分享洞察與觀點。

原創且可信新聞更有價值

「原創且可信賴的新聞也將變得更有價值」，謝霍爾斯拉米認為，隨著ＡＩ資訊氾濫，市場對可信賴新聞的需求將會增加，也更有機會把新聞遞送給更多人，最強大的媒體公司不僅能從ＡＩ的浪潮中存活，還會變得更加重要。ＡＩ會顛覆民眾消費資訊的方式，未來的稀缺資源不會是資訊，而是信任。

米蘭達 梅莉史翠普 紐約時報

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