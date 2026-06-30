捷運三鶯線首日營運6小時 吸2萬731人次朝聖

捷運三鶯線今天通車，新北捷運公司總經理吳國濟表示，三鶯線通車首日試營運已圓滿完成疏運作業。首日營運時間為下午2時至晚間8時，短短6小時內運量即達2萬731人次。

吳國濟說，為妥善因應搭乘人潮，新北捷運視現場狀況機動加開班次，最密達3分鐘一班；整體行車狀況順暢正常，列車均準時發車，順利提供民眾流暢的乘車體驗。

吳國濟指出，為讓更多市民熟悉全新路線，自7月1日起至8月31日止，三鶯線將展開為期兩個月的「免費試營運」，每日營運時間為上午10時至晚間8時，共計10小時。由於三鶯線全面採用「全自動無人駕駛系統」，期望能透過此次免費搭乘活動，讓民眾親身體驗新捷運路線帶來的便捷與嶄新服務。

針對營運時間的安排，吳國濟表示，試營運的主要目的在於進行「載客壓力測試」並蒐集「民眾實際搭乘回饋」。為確保乘車安全與舒適度，初期先開放離峰與晚尖峰時段，藉此預留較長的夜間非營運時間，針對電聯車的車門開關、停靠精準度及加減速平穩度等進行系統微調與參數優化。待各項機電設施調整至最佳狀態後，將於最短時間內逐步延長營運時段，盡速滿足廣大通勤族群的需求。