家扶「才藝20音樂會」7月25日台北和平籃球館登場 逾300兒少發光

家扶基金會「Show自己 點亮舞台音樂會」將於7月25至26日在台北和平籃球館登場，全台家扶343位才藝隊兒少、186位青年，透過音樂表演、靜態才藝展覽、互動裝置遊戲、青年行動攤位，勇敢Show出身上的光！7月25日星光音樂會即日起開放免費索票，民眾可至全家FamiPort系統或My FamiPort App領取票券；7月26日開放自由入場。

家扶基金會推動「才藝培育方案」至今深耕20年，累計陪伴2萬783位兒少，全台共計有64支才藝隊，類型涵蓋音樂、舞蹈、傳統技藝及美術創作等，每年平均培育1097位兒少、累計訓練時數達8230小時。

家扶基金會說，才藝學習不只是興趣的培養，更是弱勢兒少翻轉逆境的「文化資本」。勇氣女孩小秀，國二那年加入家扶才藝班，被爵士鼓充滿力量的節奏吸引，先天疾病讓雙手施力不易，很難抓到鼓點，沒錢購買昂貴鼓組，她就用娃娃、板凳自製爵士鼓陣，在安靜房間裡反覆練習，努力不懈下節奏感與技巧越來越穩健，更在亞太區鼓手大賽斬獲特金獎，用鼓棒敲奏出翻轉生命的光。

7月25首場演出，將由14組才藝隊兒少接力演，並邀請超人氣新人郁欣Ivy攜手舞極限Dance Limit才藝隊，大跳熱門單曲；綜藝ㄆㄧㄚˇ音女王張棋惠，則與Just Dance It才藝隊同台飆舞；暖男歌手古曜威再度攜手幻藤戰鼓團磅礡登場。三組星光共演藝人，近期更是抽空與兒少共同排練，與古曜威合作單曲MV的中職味全龍啦啦隊成員「初戀女神」金娜妍，則大方捐出六位數的生日球衣義賣所得力挺家扶孩子圓夢。

此外，家扶兒少希希搭檔泉裕，帶來大提琴與吉他二重奏；家扶自立青年組成的女聲團體「A-Live」也將溫馨登台，成員靜芳在兒時因家扶合唱團而啟蒙音樂路，她感性回憶，小時候跟著家扶合唱團到企業尾牙演出，看到歌手畢書盡現場演唱，當時就下定決心有一天也要在舞台上用歌聲傳遞力量。

7月26日音樂主舞台，由傳統民俗舞獅與武術、芭蕾與K-POP街舞等精彩表演輪番登場；台下更有才藝體驗、青年發聲展覽等行動攤位。

家扶基金會指出，為期兩天的「才藝20音樂會」場外同步展出美術才藝隊作品，並規畫「舞動青春律動站」、「音符電流光速站」邀請民眾透過舞蹈與音樂遊戲互動裝置；「幸福生活創作站」以藝術與色彩療癒為主題揮灑出心中的顏色；「小球星競技站」，以速度、準度、判斷力挑戰零秒出手。

家扶基金會執行長周大堯表示，這座舞台不只是一場才藝表演，更是家扶送給孩子們的圓夢禮物，也是孩子對陪伴自己走過困境的人們的感謝與祝福。歡迎家長帶著小朋友來到和平籃球館欣賞演出，陪伴孩子度過充滿藝術與活力兼具的暑假。