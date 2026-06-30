衛福部推居家化療 醫界反問：增病友憂慮、消耗醫療人力 有何好處？

衛福部為緩解醫療人力荒，擬推動癌友全面居家化療，近8成病友反對。癌症希望基金會調查，即使已有居家醫療經驗醫護人員，也僅67.4%成支持該制度，無經驗者支持率只剩5成。醫師點出，居家化療讓病友、醫護擔心，又要花更多人力，不知有何好處？藥界則指出，化療藥物若有洩漏恐汙染居家環境，且居家用藥感染風險增加，全癌別一體適用，恐增加病人風險。

台灣免疫暨腫瘤醫學會理事長吳教恩指出，化療藥物輸注後也可能發生嚴重副作用，即使機率不高仍須提防，若住院施打發生副作用，可立即處理，改為居家治療，恐需撥打119求救，以大腸癌某一化療藥物為例，病人可能出現過敏反應，導致胸悶不適，此時必須立刻給予抗過敏藥物，若無護理師在旁，胸悶時誰來進行心肺復甦術（CPR）並給予適當治療，不希望化療反而有生命危險。

台灣血液腫瘤藥學會理事長姜紹青指出，居家化療若採「醫護親赴病家施打」，將面臨嚴峻挑戰，抗癌藥具基因毒性，護理師需攜帶全套防護設備、潑灑處理箱及基因毒性廢棄物袋，若有洩漏將汙染居家環境，且生物製劑對溫控及搖晃敏感，部分具蛋白成分化療藥物，若經顛簸路程恐產生氣泡，至病人家中需等待至少一、二小時才可施打，加上副作用藥物需提前給藥，療程耗時極長。

吳教恩指出，他服務的長庚體系，院內化療病人約8成治療時間為1至4小時，化療時間大於8小時者，比率僅1成2，不過，居家化療並非每一位護理師都能執行，必須經過訓練，留意藥物外滲等情形，各家醫院可執行這類業務的護理師未必充足，且化療後仍需觀察病人一段時間，並非立即離去，所消耗人力更大，「病患、醫護都擔心，還需花費更多人力，卻不知誰得到好處？」

台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升指出，居家化療初衷為減輕醫護人員負擔，但病床數目減少、卻要醫護人員出外勤，恐消耗更多醫療人力、花費更多健保經費，而居家化療藥順利推行，除須考量病人本身是否適合，也應篩選醫院條件，除需有專業血液腫瘤科醫師，也須確保病人發生突發情況時，有配合的後送醫院可處理，且後送醫院需設計快速通道，並直接聯繫原主治醫師。