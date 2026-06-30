病情進步！吳明賢雖未甦醒 傳昨照MRI研判大腦功能可望「恢復正常」

台大醫學院院長吳明賢23日於家中突發心肌梗塞，到院前無呼吸心跳（OHCA），先被送至北醫附醫急救，後續轉送台大救治，至今在加護病房住院第8天，全台大醫院及台大醫學院同仁持續為其集氣。據了解，吳明賢雖尚未甦醒，但昨日經腦部磁振造影（MRI）檢測後，結果較醫療團隊預期「好很多」，研判其大腦功能有望恢復正常。

吳明賢23日於家中突發心肌梗塞，家人緊急施救並撥打119，他依規定先被送至北醫附醫急診室搶救，後續由台大醫院派人至該院，將他接回台大總院救治，至今陸續傳出多次好消息，先是6月26日台大醫院院長余忠仁發布院內信，指吳院長穩定恢復、持續進步，27日又傳出他已撤除葉克膜，開始接受「低溫療法」，盼改善神經功能、提升存活率，加快甦醒。

據了解，尚在接受低溫治療的吳明賢，目前雖尚未甦醒，但昨天接受MRI檢測後，醫療團隊判斷其恢復成果較預期佳，研判大腦功能有望恢復正常。對此，台大醫院指出，基於病人隱私，尚無法對外透露吳院長病情及治療細節。

台大醫學院日前為吳明賢發起線上集氣活動，邀師生留言為他打氣，盼陪伴他走向康復之路，網址為 https://forms.gle/C6Nvcst9YcuvBbfz9，而吳明賢在醫界人緣極佳，他倒下後醫界紛紛為其集氣，醫師公會全聯會理事長陳相國25日於內部會議中，特別感謝他為台灣醫界不辭辛勞，並邀請與會者為他祈福，希望他早日康復。