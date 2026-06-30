終於能刷iPhone快速進捷運！免解鎖即可感應 「這件事」使用前先注意

iPhone用戶期待已久的功能終於正式上線！自7月1日起，臺北捷運全面支援Apple Pay感應進站，使用者只要事先在iPhone啟用Apple Pay「快速交通模式」，進出捷運站時無須解鎖手機，也不用喚醒螢幕，只要將iPhone靠近閘門感應區，即可快速完成付款並通過閘門，大幅提升搭車便利性。

Apple表示，Apple Pay使用者只需在「錢包」App中完成快速交通模式設定，即可將指定信用卡設為預設交通卡。完成設定後，每次搭乘臺北捷運時，不必先解鎖或喚醒手機，也不需要開啟任何App，只要將iPhone靠近閘門的信用卡感應區即可完成交易，讓通勤族在尖峰時段進出站更加流暢。

更實用的是，即使iPhone因電量耗盡自動關機，只要事先完成快速交通模式設定，仍可透過備用電量功能完成交通付款，正常搭乘大眾運輸，降低臨時沒電無法進站的困擾。

Apple Pay快速交通模式設定方式也相當簡單。首先開啟「錢包」App，選擇欲設定的信用卡，點選右上角「更多」按鈕，進入「卡片詳細資訊」，再點選「快速交通卡設定」確認預設要使用的卡片即可完成。之後搭乘捷運時，只需感應手機即可快速進出站。

除了Apple Pay之外，臺北捷運自7月1日起也正式開放Visa、Mastercard、JCB、Discover Network及Diners Club International等國際信用卡，以及簽帳金融卡與Google Pay、Samsung Pay等手機行動支付直接感應搭車。國內外旅客不需事先購票、儲值或兌換票卡，持信用卡或已綁定信用卡的手機即可直接進站，讓臺北捷運正式邁入多元支付新時代。

不過，使用Apple Pay或信用卡搭乘臺北捷運前，有一項限制必須留意，因為信用卡交易採用國際支付安全機制，支付系統不會保存交易卡號資訊，因此無法累計搭乘金額與搭乘次數，也不適用臺北捷運常客優惠方案。如果平時都會透過常客優惠累積回饋，可先評估是否改用Apple Pay支付，或比較各家信用卡提供的交通回饋及優惠活動後再選擇最適合的付款方式。