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機票變貴！長榮、立榮調整訂位服務費 8月1日漲至1050元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空繼3月調漲訂位服務費至28美元（約新台幣892元），8月1日起再調整至33美元（約新台幣1050元）。聯合報系資料照
長榮航空繼3月調漲訂位服務費至28美元（約新台幣892元），8月1日起再調整至33美元（約新台幣1050元）。聯合報系資料照

民眾購買機票時，航空公司會收取訂位服務費，用來支付全球分銷系統（GDS）的平台維運及客服人力成本，今年國籍航空第一季率續調漲該費用，華航今年3月、7月二度調漲，目前為30美元、星宇4月調漲至30美元、長榮航空繼3月調漲至28美元（約新台幣892元），8月1日起再調整至33美元（約新台幣1050元）。

機票訂位是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費的概念，無論是透過官網、旅行社等通路，目前4家國籍航空均會隨票收取訂位服務費，且該筆費用不須報備民航局審核。

今年3家國籍航空第一季都曾調整訂位服務費，華航、長榮航空均從每張機票25美元調漲至28美元，星宇航空也從25美元調漲為30美元，台灣虎航則維持旺季新台幣400元，非旺季台幣300元。

華航今年7月9日再調整訂位服務費，從28美元調漲至30美元（約新台幣955元）；長榮航空公告，長榮、立榮航空8月1日將再度調整訂位服務費，從28美元漲至33美元（約新台幣1050元）。

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