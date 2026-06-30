三鶯線首個下班尖峰直擊 頂埔人潮增一班可消化、過北大站車廂轉空

新北捷運三鶯線今天正式通車，下午2時起開放民眾免費試乘，首日吸引大批民眾體驗。記者傍晚實際搭乘觀察，首個下班尖峰約下午5時45分起，頂埔站人潮明顯增加，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客，僅少數民眾為了等座位，選擇留在月台搭下一班車，整體疏運平穩。

三鶯線全線共12站，從頂埔站延伸至鶯桃福德站，試營運至8月31日止，民眾持電子票證進出站刷卡即可免費搭乘，試營運期間由早上10時至晚間8時。記者傍晚直擊，頂埔站轉乘板南線動線順暢，沿途均有站務人員引導旅客，未見明顯壅塞或旅客迷路情形；站內廁所也維持乾淨，僅有2、3人零星排隊。現場有民眾使用敬老卡刷卡時無法順利進站，站務人員也立即上前協助，未造成動線阻塞。

而板南線頂埔站下班尖峰人潮，雖有三鶯線旅客轉乘，但整體月台及車廂未見明顯壅塞。有旅客表示，今天搭乘板南線時沒有感覺特別擁擠，「和平常差不多，沒有太大差異」，認為三鶯線通車首日尚未對板南線運量造成明顯衝擊。

記者實際搭乘觀察，列車自頂埔站發車後，車廂內仍保有站立空間，沿途媽祖田、長壽山、橫溪、龍埔等站均有旅客上下車，但未出現擁擠或旅客無法上車情形。行經三峽站前，人潮維持穩定；過臺北大學站後，不少旅客下車，車廂人數明顯減少，開始有座位空出；抵達鶯歌車站時，又有一波乘客下車，車廂進一步轉為寬鬆。

稍早有民眾反映，三鶯線車廂空調出風口出現冷凝水，擔心水滴增加後滴落。捷運局表示，因免費試乘首日人潮眾多，列車空調開得較強，冷熱交換下產生冷凝水，初步研判非設備故障，不影響行車安全及正常運轉，後續將由廠商調整空調溫控設定。記者傍晚實際搭乘時，未再發現車廂有冷凝水滴落情形。

家住鶯歌、在板橋上班的劉姓男子表示，平常往返雙北多搭火車，三鶯線開通後，不一定會比火車快多少，但多了一種交通選擇「總是好的」，也有助分散人潮。他說，今天是第一次搭乘三鶯線，初步感覺和台北捷運相近，站內動線順暢、車站也新穎漂亮，未來可望拉近三峽、鶯歌與雙北的距離，改變外地人對三鶯地區「偏遠、不方便」的印象。

也有樹林高中學生表示，今天結業式後與同學到板橋聚餐，返程特地體驗三鶯線。平時往返板橋多搭火車，未來因三鶯線離家較近，應該會考慮改搭捷運，但也擔心列車僅兩節車廂，尖峰時段座位不足。他說，速度感覺不會差太多，主要還是看未來車廂有沒有位置坐。

整體而言，三鶯線通車首個下班尖峰人潮明顯增加，但頂埔站因具起點站優勢，列車仍可穩定消化月台旅客，沿線至鶯歌車站也未見爆滿或大量滯留情況，首日營運非常順暢。

頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

板南線人潮未因三鶯線開通而受過大衝擊。記者張策／攝影

板南線人潮未因三鶯線開通而受過大衝擊。記者張策／攝影