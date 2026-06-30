快訊

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

日職／林安可回歸一軍首戰4支0吞2K 打擊率首度跌破2成

國巨爆鉅額違約交割3880萬！南北7分點罕見齊申報 2大可能劇本曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

三鶯線首個下班尖峰直擊 頂埔人潮增一班可消化、過北大站車廂轉空

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影
頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線今天正式通車，下午2時起開放民眾免費試乘，首日吸引大批民眾體驗。記者傍晚實際搭乘觀察，首個下班尖峰約下午5時45分起，頂埔站人潮明顯增加，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客，僅少數民眾為了等座位，選擇留在月台搭下一班車，整體疏運平穩。

三鶯線全線共12站，從頂埔站延伸至鶯桃福德站，試營運至8月31日止，民眾持電子票證進出站刷卡即可免費搭乘，試營運期間由早上10時至晚間8時。記者傍晚直擊，頂埔站轉乘板南線動線順暢，沿途均有站務人員引導旅客，未見明顯壅塞或旅客迷路情形；站內廁所也維持乾淨，僅有2、3人零星排隊。現場有民眾使用敬老卡刷卡時無法順利進站，站務人員也立即上前協助，未造成動線阻塞。

而板南線頂埔站下班尖峰人潮，雖有三鶯線旅客轉乘，但整體月台及車廂未見明顯壅塞。有旅客表示，今天搭乘板南線時沒有感覺特別擁擠，「和平常差不多，沒有太大差異」，認為三鶯線通車首日尚未對板南線運量造成明顯衝擊。

記者實際搭乘觀察，列車自頂埔站發車後，車廂內仍保有站立空間，沿途媽祖田、長壽山、橫溪、龍埔等站均有旅客上下車，但未出現擁擠或旅客無法上車情形。行經三峽站前，人潮維持穩定；過臺北大學站後，不少旅客下車，車廂人數明顯減少，開始有座位空出；抵達鶯歌車站時，又有一波乘客下車，車廂進一步轉為寬鬆。

稍早有民眾反映，三鶯線車廂空調出風口出現冷凝水，擔心水滴增加後滴落。捷運局表示，因免費試乘首日人潮眾多，列車空調開得較強，冷熱交換下產生冷凝水，初步研判非設備故障，不影響行車安全及正常運轉，後續將由廠商調整空調溫控設定。記者傍晚實際搭乘時，未再發現車廂有冷凝水滴落情形。

家住鶯歌、在板橋上班的劉姓男子表示，平常往返雙北多搭火車，三鶯線開通後，不一定會比火車快多少，但多了一種交通選擇「總是好的」，也有助分散人潮。他說，今天是第一次搭乘三鶯線，初步感覺和台北捷運相近，站內動線順暢、車站也新穎漂亮，未來可望拉近三峽、鶯歌與雙北的距離，改變外地人對三鶯地區「偏遠、不方便」的印象。

也有樹林高中學生表示，今天結業式後與同學到板橋聚餐，返程特地體驗三鶯線。平時往返板橋多搭火車，未來因三鶯線離家較近，應該會考慮改搭捷運，但也擔心列車僅兩節車廂，尖峰時段座位不足。他說，速度感覺不會差太多，主要還是看未來車廂有沒有位置坐。

整體而言，三鶯線通車首個下班尖峰人潮明顯增加，但頂埔站因具起點站優勢，列車仍可穩定消化月台旅客，沿線至鶯歌車站也未見爆滿或大量滯留情況，首日營運非常順暢。

頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影
頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影
頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影
頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影
頂埔站人潮多，但因頂埔站為起點站，列車進站時皆為空車，截至晚間6時20分左右，一班列車大致可疏運完月台候車旅客。記者張策／攝影

板南線人潮未因三鶯線開通而受過大衝擊。記者張策／攝影
板南線人潮未因三鶯線開通而受過大衝擊。記者張策／攝影

板南線人潮未因三鶯線開通而受過大衝擊。記者張策／攝影
板南線人潮未因三鶯線開通而受過大衝擊。記者張策／攝影

頂埔站上車後車廂內空間仍有餘裕。記者張策／攝影
頂埔站上車後車廂內空間仍有餘裕。記者張策／攝影

三鶯線 板南線 新北捷運

延伸閱讀

三鶯線首日試乘空調現冷凝水 捷運局：冷房較強所致、非設備故障

直擊！捷運三鶯線通車首日人潮爆 月台一度實施管制…民眾盼加開班次

影／三鶯線通車首日乘客以為免費未帶悠遊卡 站務：要刷卡但不扣款

三鶯線通車倒數 在地鄉親搶先試乘

相關新聞

北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

別傻等紙本通知！機車族少做1事「挨罰500元」 4管道守住荷包

機車族注意！不少車主近日在社群平台Threads分享，過去都是收到紙本通知才知道該驗車，如今差點錯過排氣定期檢驗期限，提醒其他車主可透過環境部「環境即時通」App，綁定個人車牌號碼，避免因忘記定檢而挨罰。

吃牛奶鍋驚見3號電池躺鍋底！網友怒揭：竟從貨櫃屋出餐

台中一名網友投訴，半夜叫外送鍋燒牛奶鍋食用，沒想到快吃完了，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池，經查供餐餐廳竟是貨櫃屋，因此檢舉，並PO網示警，引起網友熱議，笑稱店家是幫充電、補充電解質。台中市食安處說，已錄案，將派員稽查。

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。

家扶「才藝20音樂會」7月25日台北和平籃球館登場 逾300兒少發光

家扶基金會「Show自己 點亮舞台音樂會」將於7月25至26日在台北和平籃球館登場，全台家扶343位才藝隊兒少、186位青年，透過音樂表演、靜態才藝展覽、互動裝置遊戲、青年行動攤位，勇敢Show出身上的光！7月25日星光音樂會即日起開放免費索票，民眾可至全家FamiPort系統或My FamiPort App領取票券；7月26日開放自由入場。

衛福部推居家化療 醫界反問：增病友憂慮、消耗醫療人力 有何好處？

衛福部為緩解醫療人力荒，擬推動癌友全面居家化療，近8成病友反對。癌症希望基金會調查，即使已有居家醫療經驗醫護人員，也僅67.4%成支持該制度，無經驗者支持率只剩5成。醫師點出，居家化療讓病友、醫護擔心，又要花更多人力，不知有何好處？藥界則指出，化療藥物若有洩漏恐汙染居家環境，且居家用藥感染風險增加，全癌別一體適用，恐增加病人風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。