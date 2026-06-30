快訊

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

日職／林安可回歸一軍首戰4支0吞2K 打擊率首度跌破2成

國巨爆鉅額違約交割3880萬！南北7分點罕見齊申報 2大可能劇本曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

多元支付全面啟用 臺北捷運7月1日全面開放信用卡與手機支付進站

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安6月30日出席由台北捷運及台新銀行共同主辦的「多元支付全面啟用」記者會。圖／台北捷運提供
台北市長蔣萬安6月30日出席由台北捷運及台新銀行共同主辦的「多元支付全面啟用」記者會。圖／台北捷運提供

台北捷運多元支付時代正式來臨！台北市長蔣萬安6月30日出席由台北捷運及台新銀行共同主辦的「多元支付全面啟用」記者會，宣布自7月1日起，台北捷運全面開放國內外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，旅客無須購票、免儲值，持手機或信用卡即可直接感應進出站。

捷運全線7月1日起閘門全面支援Visa、Mastercard、JCB、Discover® Network和Diners Club International®等國際信用卡組織，亦可使用簽帳金融卡及電子錢包，例如 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付進站。此外，同步Apple Pay使用者可從「錢包」App中啟用Apple Pay「快速交通模式（ECP）」，之後僅需將iPhone靠近閘門感應區，即可通過，無需解鎖或將裝置喚醒；若iPhone電量耗盡，已啟用「快速」模式的旅客，仍可搭乘大眾運輸並完成付款。

自2025年10月完成全線多元支付閘門建置後，台北捷運於2026年1月率先啟動QR乘車碼，並由得標廠商台新銀行所發行之Mastercard、VISA、JCB信用卡及簽帳金融卡進行信用卡使用測試；另於3月透過「台北捷運Go」App推出QR單程票服務。歷經分階段導入、測試與優化，系統穩定性逐步提升，至7月1日正式全面開放信用卡感應進站，提供旅客更完整的多元乘車選擇。

特別提醒，因應信用卡交易安全機制，使用信用卡搭乘台北捷運，支付端不得保存交易卡號資料，亦無法累計搭乘金額或次數，故不適用北捷常客優惠，旅客可自行挑選各信用卡業者優惠方案使用。

此外，儲值票卡（悠遊卡、一卡通、icash2.0）與QR乘車碼仍維持原使用方式，及享有北捷常客優惠、轉乘優惠（乘車碼轉乘優惠適用範圍詳見台北市公共運輸處網站）。

本次全面導入國內外信用卡與行動支付服務，國際旅客可依原有支付習慣輕鬆搭乘台北捷運，無須換匯、購票或儲值票卡，不論觀光旅遊或商務行程，皆可享受便捷順暢的乘車體驗，大幅提升台北公共運輸的友善度。

回顧台北捷運近30年票證發展，從磁卡、單程票、電子票證、QR乘車碼，到信用卡與手機感應通行的新階段，多元支付時代正式來臨，與旅客共同見證台北公共運輸服務與時俱進。台北捷運考量旅客有臨時或特殊購票需求及使用習慣，傳統藍色塑膠代幣(Token)尚不會立即退場。

信用卡 手機 JCB 台北捷運

延伸閱讀

影／台北捷運多元支付 7月1日起全面啟用 iPhone免喚醒解鎖

搭北捷一機搞定！蔣萬安宣布Apple Pay等可免解鎖「秒嗶」進站

萬事達卡攜手北捷 7/1起開通感應支付搭乘、部分信用卡友最高10％回饋

萬事達卡在台北捷運一嗶進站 領銜四大銀行7月1日正式上路

相關新聞

北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

別傻等紙本通知！機車族少做1事「挨罰500元」 4管道守住荷包

機車族注意！不少車主近日在社群平台Threads分享，過去都是收到紙本通知才知道該驗車，如今差點錯過排氣定期檢驗期限，提醒其他車主可透過環境部「環境即時通」App，綁定個人車牌號碼，避免因忘記定檢而挨罰。

吃牛奶鍋驚見3號電池躺鍋底！網友怒揭：竟從貨櫃屋出餐

台中一名網友投訴，半夜叫外送鍋燒牛奶鍋食用，沒想到快吃完了，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池，經查供餐餐廳竟是貨櫃屋，因此檢舉，並PO網示警，引起網友熱議，笑稱店家是幫充電、補充電解質。台中市食安處說，已錄案，將派員稽查。

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。

家扶「才藝20音樂會」7月25日台北和平籃球館登場 逾300兒少發光

家扶基金會「Show自己 點亮舞台音樂會」將於7月25至26日在台北和平籃球館登場，全台家扶343位才藝隊兒少、186位青年，透過音樂表演、靜態才藝展覽、互動裝置遊戲、青年行動攤位，勇敢Show出身上的光！7月25日星光音樂會即日起開放免費索票，民眾可至全家FamiPort系統或My FamiPort App領取票券；7月26日開放自由入場。

衛福部推居家化療 醫界反問：增病友憂慮、消耗醫療人力 有何好處？

衛福部為緩解醫療人力荒，擬推動癌友全面居家化療，近8成病友反對。癌症希望基金會調查，即使已有居家醫療經驗醫護人員，也僅67.4%成支持該制度，無經驗者支持率只剩5成。醫師點出，居家化療讓病友、醫護擔心，又要花更多人力，不知有何好處？藥界則指出，化療藥物若有洩漏恐汙染居家環境，且居家用藥感染風險增加，全癌別一體適用，恐增加病人風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。