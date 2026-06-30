多元支付全面啟用 臺北捷運7月1日全面開放信用卡與手機支付進站

台北捷運多元支付時代正式來臨！台北市長蔣萬安6月30日出席由台北捷運及台新銀行共同主辦的「多元支付全面啟用」記者會，宣布自7月1日起，台北捷運全面開放國內外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，旅客無須購票、免儲值，持手機或信用卡即可直接感應進出站。

捷運全線7月1日起閘門全面支援Visa、Mastercard、JCB、Discover® Network和Diners Club International®等國際信用卡組織，亦可使用簽帳金融卡及電子錢包，例如 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付進站。此外，同步Apple Pay使用者可從「錢包」App中啟用Apple Pay「快速交通模式（ECP）」，之後僅需將iPhone靠近閘門感應區，即可通過，無需解鎖或將裝置喚醒；若iPhone電量耗盡，已啟用「快速」模式的旅客，仍可搭乘大眾運輸並完成付款。

自2025年10月完成全線多元支付閘門建置後，台北捷運於2026年1月率先啟動QR乘車碼，並由得標廠商台新銀行所發行之Mastercard、VISA、JCB信用卡及簽帳金融卡進行信用卡使用測試；另於3月透過「台北捷運Go」App推出QR單程票服務。歷經分階段導入、測試與優化，系統穩定性逐步提升，至7月1日正式全面開放信用卡感應進站，提供旅客更完整的多元乘車選擇。

特別提醒，因應信用卡交易安全機制，使用信用卡搭乘台北捷運，支付端不得保存交易卡號資料，亦無法累計搭乘金額或次數，故不適用北捷常客優惠，旅客可自行挑選各信用卡業者優惠方案使用。

此外，儲值票卡（悠遊卡、一卡通、icash2.0）與QR乘車碼仍維持原使用方式，及享有北捷常客優惠、轉乘優惠（乘車碼轉乘優惠適用範圍詳見台北市公共運輸處網站）。

本次全面導入國內外信用卡與行動支付服務，國際旅客可依原有支付習慣輕鬆搭乘台北捷運，無須換匯、購票或儲值票卡，不論觀光旅遊或商務行程，皆可享受便捷順暢的乘車體驗，大幅提升台北公共運輸的友善度。

回顧台北捷運近30年票證發展，從磁卡、單程票、電子票證、QR乘車碼，到信用卡與手機感應通行的新階段，多元支付時代正式來臨，與旅客共同見證台北公共運輸服務與時俱進。台北捷運考量旅客有臨時或特殊購票需求及使用習慣，傳統藍色塑膠代幣(Token)尚不會立即退場。