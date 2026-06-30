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桃機管制區外「航廈電車」明起停駛 「2替代」方式曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
第一航廈免費巡迴巴士，乘車地點位於航站南路雨庇，會面點編號4-5旁巡迴巴士站牌。圖／桃機公司提供
第一航廈免費巡迴巴士，乘車地點位於航站南路雨庇，會面點編號4-5旁巡迴巴士站牌。圖／桃機公司提供

配合桃園機場第三航廈工程，第一、第二航廈間管制區外的航廈電車（Skytrain）」7月1日起停駛，未來旅客除可持電子票證免費搭乘機捷，另提供24小時免費巡迴巴士。機場公司也強調，管制區內電車正常營運，轉機旅客動線不受影響。

機場公司說明，配合第三航廈工程建設，原本第一、第二航廈間管制區外的「航廈電車（Skytrain）」自7月1日起將不再提供服務；管制區內電車則維持正常營運，轉機旅客動線均不受影響。

為提供旅客更彈性、便利的航廈間移動選擇，往返第一、第二航廈，可利用「桃園機場捷運」及「24小時航廈巡迴巴士」雙軌免費接駁服務；旅客除可持電子票證等方式免費搭乘機捷往返兩航廈外，自6月29日起，更可多加利用兩航廈間的24小時免費巡迴巴士，確保全天候接駁無縫接軌。

機場公司指出，第一、二航廈24小時免費巡迴巴士服務自6月29日上午6時起已先行啟動，免費提供旅客往返第一航廈與第二航廈。第一航廈乘車地點位於航站南路，會面點編號4至5旁巡迴巴士站牌；第二航廈乘車地點位於1樓接機大廳東南側，10號巡迴巴士站牌。

24小時航廈巡迴巴士服務時間，日間服務時段自上午6時至晚間10時59分，班距約15分鐘；夜間服務時段自晚間11時至翌日清晨5時59分，班距約20分鐘；巴士時刻表可參考網站（https://www.taoyuan-airport.com/shuttlebus

機場公司表示，旅客也可利用機場捷運往返A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站，使用電子票證、信用卡、第三方支付或電子支付等方式進出可享免費搭乘。

旅客往返桃園機場一、二航廈可搭乘「機場捷運」與「免費巡迴巴士」。圖／桃機公司提供
旅客往返桃園機場一、二航廈可搭乘「機場捷運」與「免費巡迴巴士」。圖／桃機公司提供

第二航廈免費巡迴巴士，乘車地點位於1樓接機大廳東南側，10號巡迴巴士站牌。圖／桃機公司提供
第二航廈免費巡迴巴士，乘車地點位於1樓接機大廳東南側，10號巡迴巴士站牌。圖／桃機公司提供

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