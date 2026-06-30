Klook 調查95%旅客不怕貴仍照常出遊 台灣旅客出遊信心奪亞太之冠

亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook發布最新2026下半年《亞太區旅遊脈動大調查》 ，發現即使油價漲、機票貴、物價高，高達95%的亞太旅客在旅遊成本提高下，今年仍照常出遊，未因成本因素取消或延後旅程。同時更加精打細算，偏好探索小眾目的地、體驗先行，並積極使用社群與AI規劃旅程。

Klook提出五大趨勢觀察，首先發現，儘管旅遊成本持續波動，亞太旅客出遊意願依然極強。其中，台灣旅客的旅遊信心更居亞太之冠，86%表示對2026下半年的出遊信心與年初相同甚至更高，較亞太平均高出14％，展現台灣旅客高度的出遊意願。

但調查也發現第二大趨勢，就是面對旅遊成本增加，多數亞太旅客透過更精明的規劃控制預算，包含更積極搜尋優惠或套票方案、提早預訂、減少旅行次數但投入更多時間挑選最符合需求的旅程。

台灣旅客除了同樣偏好搜尋優惠及提早預訂外，更傾向維持原定目的地，但選擇價格更實惠的機票或住宿，在不改變旅遊計畫的情況下有效控制預算。調查也顯示，85%台灣旅客曾因油價或成本波動調整旅遊安排，僅15%表示即使機票價格上漲，也不影響原有旅遊計畫與行為。

調查發現趨勢三，也就是旅客不再只追逐熱門景點，而是希望一趟旅程玩得更深、更廣。Klook調查指出，三分之二亞太旅客希望在一趟旅程中探索更多地方，主要原因包括深入體驗在地文化（42%）、發掘隱藏景點（39%）以及提升旅遊預算效益（37%）。

此外，77%亞太旅客更會在造訪熱門城市之餘也順道遊覽周邊小鎮或冷門景點；73%更願意為了演唱會、音樂祭或特色活動，專程造訪二、三線城市，其中台灣旅客意願更高，較亞太平均高出3%，顯示特色活動已成為帶動台灣旅客探索小眾城市的重要驅動力。

日本名古屋、福岡、澳洲凱恩斯、韓國江原道等地，皆為成長明顯的二三線城市，正逐步成為旅遊市場的最新成長動能。

趨勢四顯示，在旅遊決策方式上，「體驗先行」的趨勢也越來越明顯。超過半數亞太旅客表示，規劃旅程時會先決定想參加的活動，再選擇目的地，而不再單純以城市或國家作為出發點。每10位旅客中就有8位願意花費和去年相同甚至更多的預算在體驗行程上，最受歡迎的內容包括在地文化體驗（如路邊小吃、街頭塗鴉）、城市深度探索（如腳踏車探索體驗），以及隱藏景點等，更顯示旅客追求的是能真正感受目的地特色的旅行。

趨勢五是社群和AI持續改變旅客規劃行程的方式。Klook調查顯示，高達八成的亞太旅客曾透過社群媒體尋找旅遊靈感，甚至預訂體驗，有91%的亞太旅客曾使用AI做行程規劃，更有36%因AI推薦而直接完成預訂。而台灣旅客最喜歡用AI來規劃交通（41%）、比較價格與旅遊方案（39%）和發現新的目的地或體驗（38%）。從搜尋靈感、比較行程到完成下單，AI正逐漸融入旅客的每一個決策環節，也改變了旅遊產業與消費者互動的方式。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，即使外在環境持續變化，亞太旅客的出遊熱度依然強健，而是透過更精明的規劃與體驗導向聰明玩、持續玩。面對旅客行為的持續變化，Klook也將持續結合大型活動套票、創作者內容及AI服務能力，協助旅客更有效率地發現目的地、規劃行程與完成預訂。