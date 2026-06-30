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桃機表揚26名服務楷模 免稅店員守護旅客隱私獲獎

中央社／ 桃園機場30日電

桃園國際機場股份有限公司今天頒獎表揚26名服務楷模，其中免稅商店員吳姝瑩參與急救，更守護旅客尊嚴隱私，獲外籍旅客好評，展現國門暖心服務精神。

桃機公司表示，吳姝瑩於候機室發現旅客突發失去心跳，第一時間投入急救，全程參與心肺復甦術（CPR）按壓輪換，急救當下更細心留意圍觀人潮，主動提供布幕遮蔽，守護旅客尊嚴，協助維護現場秩序及病患隱私，安撫外籍家屬情緒，良好應變能力與服務精神獲好評。

桃機公司董事長楊偉甫說，今年1月到5月旅運量達2164萬人次，較去年同期成長11%，在旅運需求持續成長下，各駐場單位仍維持優質服務水準。桃機於今年Skytrax世界機場評比中再次榮獲「全球最佳行李運送」冠軍殊榮，這是對機場服務品質的肯定，也是機場大聯盟共同努力成果。

楊偉甫表示，服務楷模票選每年由機場公司辦理，分為12類別，由各駐機場單位推薦優秀人員再經評選產生，26名服務楷模在各自領域發揮專業能力，以服務熱忱協助旅客解決問題，展現桃機優質服務核心價值。

桃機公司說，感謝C.I.Q.S.（海關檢查customs、證照檢查immigration、人員檢疫及動植物檢疫quarantine及安全檢查及航空港口保安security）及240個駐場單位、超過3萬名工作夥伴共同努力，未來將持續合作，精進服務品質與營運效能，持續提升旅客整體服務體驗。

桃機 楊偉甫

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