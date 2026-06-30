鄭麗君：打造觀光新品牌 啟動雙輪驅動力拚今年930萬來台人次

行政院副院長鄭麗君30日主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」表示，觀光是台灣重要的軟實力，繼去年推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣」後，今年再推出「縱走台灣Twalk」計畫，將「微笑南灣」與「縱走台灣」打造為台灣觀光的兩張國際品牌新名片。同時，政府也將推動「觀光雙輪驅動方案」，透過「平日國旅優惠」及「強化國際觀光動能」，擴大市場規模，帶動觀光產業成長。

鄭麗君表示，行政院去年已核定交通部提出的「Tourism 2030—台灣觀光邁向2030（115至119年）」計畫，以「質量並進」打造台灣觀光國際品牌，朝2030年觀光兆元產業目標邁進。去年來台旅客突破857萬人次，其中日本、韓國及港澳三大市場均突破百萬人次，觀光署也陸續在阿姆斯特丹、西雅圖及雪梨設立台灣觀光服務分處，帶動歐美、菲律賓及紐澳等市場成長。今年則以來台旅客930萬人次、觀光產值9,000億元為目標，持續透過過境半日遊、會展順道旅遊及郵輪觀光等方式擴大引客。

鄭麗君也指出，備受關注的「財團法人台灣觀光研訓院」已完成籌備，近期將正式揭牌，未來將聚焦觀光政策研究、國際合作、產業及地方發展，以及人才培育與認證四大核心功能，成為政府與產業、公私協力及國際行銷的重要平台。

針對國際引客策略，鄭麗君表示，台灣國際能見度持續提升，應把握契機，推動展覽、會議、活動及商務交流與觀光結合，並請交通部觀光署及經濟部會同相關部會，以三大方向整合國際展會資源，包括積極爭取大型國際展會來台舉辦、擴大吸引國際人士參與台灣重要活動，以及鼓勵國際旅客延長停留時間、深化旅遊體驗，達成「展會帶動觀光、觀光促進消費」目標。

她進一步表示，未來將由現行交通部、經濟部合作模式，擴大為跨部會協作，建立「國際展會活動跨部會平台」，由各部會盤點重大國際展會及活動，積極爭取更多國際展會落腳台灣，同時串聯觀光資源，提升國際人士來台旅遊意願。行政院也已函請各部會，自重大國際活動宣傳及報名階段即同步提供旅遊資訊，鼓勵與會人士攜伴來台旅遊，延長停留時間，擴大展會外溢效益。

在觀光品牌方面，鄭麗君表示，「縱走台灣Twalk」將採分階段推動，初期以六條國家綠道為基礎，並持續整備東部適合且安全路段，逐步納入地方推薦路線，未來更將建置AI資訊平台，整合步道導覽、文化、生態、安全、氣象、旅宿及餐飲等資訊，並結合旅行業者規劃多元遊程，提供旅客可組團、可自助、可分段及不同難度的步道旅遊體驗。

她也要求各綠道主管機關及地方政府完善路線指標、山屋、公廁等硬體設施，並強化導覽、多語服務及氣象、安全資訊揭露，提升步道友善性與安全性。同時責成觀光署會同國家發展委員會、農業部、經濟部、客家委員會、運動部、內政部及原住民族委員會成立「縱走台灣工作小組」，以2027年5月正式推出為目標，上半年完成整備與跨部會串接，下半年展開宣傳及試營運。

由於台灣將於2028年10月主辦「世界步道大會（World Trails Conference）」，鄭麗君表示，希望「縱走台灣Twalk」成為大會亮點，並請交通部觀光署善用國際活動契機，向全球推廣台灣觀光品牌。

此外，針對行政院推動的「觀光雙輪驅動方案」，鄭麗君表示，這是配合行政院長卓榮泰「擴大內需」政策的重要措施，將透過平日國旅優惠及強化國際觀光動能兩大方向，鼓勵民眾平日出遊、提高住宿率，同時吸引更多國際旅客來台。她也請農業部、經濟部、文化部及運動部等相關部會整合休閒農場、森林遊樂區、觀光工廠、商圈及大型展會、演唱會、國際運動賽事等資源，擴大旅客留宿效益，並呼籲立法院儘速完成中央政府總預算審議，讓相關政策如期推動，進一步提升台灣觀光競爭力。