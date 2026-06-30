萬事達卡在台北捷運一嗶進站 領銜四大銀行7月1日正式上路

萬事達卡今天宣布攜手台北捷運，從7月1號起全面開通台北捷運「一嗶進站」感應支付搭乘，萬事達卡也表示，目前萬事達卡是全台唯一北中南捷運皆可感應搭乘的支付品牌，包括了台北捷運、新北淡海輕軌、台中捷運、桃園捷運、高雄捷運都可用。

萬事達卡經濟研究所 (Mastercard Economics Institute ) 《2026旅遊趨勢報告》數據顯示，台北在今年 6 至 9 月的夏季旅遊旺季中，旅客成長幅度位居亞太區第七名，顯示台灣對外國旅客的吸引力仍持續成長（成長幅度計算方法為今年與去年同期國際航班目的地預訂座位數比較）。

萬事達卡目前已經攜手中信、台新、永豐、一銀等四家銀行共同推出感應乘車優惠的促銷方案，截止期限從九月底到12月底不等。持中國信託uniopen聯名卡首次綁定Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay搭乘北捷享最高7%回饋。

台新銀行也推出下半年回饋方案，9月30日前新申辦 Richart 萬事達卡，新戶首刷享週週最高 125 元刷卡金，最高達500元；卡友於 Richart Life App 領券後，每月感應搭乘滿 3 筆，即贈50 點台新Point(信用卡)。另掃碼也通，Richart 萬事達卡綁定於台新 Pay 搭乘，享筆筆最高 3.8% 回饋。

永豐銀行萬事達卡綁定Apple Pay使用感應式刷卡搭乘捷運，至九月底之前享100%刷卡金回饋，使用永豐銀行現金回饋Green卡搭捷運感應支付，最高再享5%現金回饋。

第一銀行的活動到年底截止，新申辦第一銀行iLEO信用卡於核卡後90天，持卡感應支付搭乘台北捷運享10%刷卡金回饋。