高壓影響各地炎熱！新北等10縣市防36度高溫 留意午後雷陣雨

氣象署今天表示，本週受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，明天新北市等10縣市注意攝氏36度以上高溫，午後中部以北地區及各山區仍要留意午後雷陣雨。

中央氣象署今天下午發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，明天白天新北市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台北市、南投縣、雲林縣、花蓮縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

黃恩鴻指出，明天午後中部以北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部較大雨勢；7月2至4日雨區略為縮小，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；7月5日至7日水氣稍增，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於海面上雙熱帶擾動發展的情況，黃恩鴻提到，其一今天將通過菲律賓進入南海，未來會朝西北方向往海南島前進，預測上仍有機會增強為熱帶性低氣壓，但成颱機會稍低。

黃恩鴻說，另一熱帶擾動仍在關島東南方海面醞釀中，距台遙遠，可能本週末前後有機會增強為熱帶性低氣壓，後續不排除會發展成為颱風，然而現階段各國預測仍有很大的分歧，需持續觀察。