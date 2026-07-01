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亞洲家庭專屬「週衣量」解法！全新日立直立式洗衣神級少量行程，半筒衣服最快19分鐘輕鬆搞定

聯合線上／ 文／黎允之

夏季電費飆升、物價節節上漲，偏偏薪水漲幅追不上生活開銷，讓不少上班族紛紛開啟「能省則省」模式，希望從日常支出中多省下一點錢。為了節省水電，不少單身族與小家庭習慣把髒衣服累積三、五天，甚至累積一週後再集中清洗，認為這樣比較節能省時。然而，這種亞洲家庭常見的「週衣量」洗衣習慣，不僅容易讓衣物悶出異味、滋生細菌，也意味著每次洗衣都得花更長時間等待。

看準現代家庭對效率與節能的需求，日立推出全新15公斤直立式變頻洗衣機「LTL15MVW0TGG」，顛覆傳統洗衣思維，只需花20分鐘，就能把每日約2公斤的洗衣量快速洗淨；搭配Air Jet噴射風乾技術，更能提升脫水效能、縮短晾衣時間，讓全家人的時間不再被洗衣綁架。

日立全新直立式變頻洗衣機，只需花20分鐘，就能把每日約2公斤的洗衣量快速洗淨。 圖／日立家電 提供
日立全新直立式變頻洗衣機，只需花20分鐘，就能把每日約2公斤的洗衣量快速洗淨。 圖／日立家電 提供

衣物不用囤一週才洗！20分鐘快洗讓家事效率大升級

日立全新15公斤「LTL15MVW0TGG」專為亞洲小家庭設計，「三省高效」省時、省電、省水，精準解決洗衣痛點。相較傳統洗程，日立全新洗衣機可提升能源效率，節省23%洗衣時間、降低10%耗電量，用水量更減少至17%。一般家庭約20至25件衣物（約5至6公斤），半小時內即可完成洗淨；若僅有2公斤衣物，更可透過快速洗程在20分鐘內完成清潔。此外，機身採59公分窄身設計，即使是坪數有限的小宅或陽台空間，也放得下。

日立全新洗衣機較傳統洗程更能提升能源效率。 圖／日立家電 提供
日立全新洗衣機較傳統洗程更能提升能源效率。 圖／日立家電 提供

如果習慣天天洗衣、或希望將衣物分類清洗，也可以選擇日立10公斤機型「LTL10MV00GG」，搭載19分鐘快速洗功能，洗澡前放入衣物，洗完澡後就能直接拿出晾曬，還有13.5kg 與 12kg等不同機型，符合各式大小家庭需求。

全機型皆配備 Air Jet 噴射風乾技術，透過自然進風搭配高速筒槽旋轉，進一步提升脫水效能，有效縮短衣物晾曬時間。對講求效率的現代家庭而言，不必再為衣服曬不乾、晾衣空間不足而煩惱；即使遇上連日陰雨或潮濕悶熱的天氣，也能降低衣物產生異味的機會。無論是晚上洗好、隔天一早要穿的上班襯衫，還是孩子隔天上學的制服，都能更快晾乾、，讓日常洗衣更加輕鬆省心。

Air Jet 噴射風乾技術提升脫水效能，縮短衣物晾曬時間。 圖／日立家電 提供
Air Jet 噴射風乾技術提升脫水效能，縮短衣物晾曬時間。 圖／日立家電 提供

藝思生活節開跑！買洗衣機送購物金、指定家電最高省萬元

適逢日立「藝思生活節」，日立同步推出超值優惠：即日起購買直立式變頻洗衣機指定機種（LTL15MVW0T／LTLH3MVW0T／LTL12MVW0T），即可獲贈1,000元藝思即享券；購買日本製旗艦冰箱，再送6,000元旅遊金。

活動期間購買指定家電產品，最高可享10,000元優惠折扣，讓消費者在升級居家生活品質的同時，還能助攻日本旅遊。透過日立更節能、更高效的智慧家電，輕鬆打造省時、省力又省荷包的理想生活。

更多資訊請參考>>
https://event.hitachi-homeappliances.com.tw/reg.aspx?id=2097&utm_source=others&utm_medium=cpm&utm_campaign=-washer&dryer-others&utm_term=interest&utm_content=text-udn_taki_cp

日立藝思生活節開跑！買洗衣機送購物金、指定家電最高省萬元。 圖／日立家電 提供
日立藝思生活節開跑！買洗衣機送購物金、指定家電最高省萬元。 圖／日立家電 提供

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