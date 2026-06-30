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交通部出手打擊天價拖吊！一般汽車最高3000元 最快年底上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園今年大年初二發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝
桃園今年大年初二發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝

「拖吊蟑螂」利用道路救援向民眾漫天喊價收費，交通部今預告「應記載及不得記載事項」，明訂合約揭露資訊，包含契約僅適用於一般道路拖吊，不適用加水、換胎、送油，最重要的是，拖吊基本費不得高於國道拖救基本費的2倍，換算下來，200萬以下的汽車，基本拖吊費最高3000元。

今年大年初二新北烏來發生遊客車子拋錨，女車主聯繫拖吊業者協助送下山，然而不到10公里路程竟被索價10萬元，鬧進警所；不料，同一家拖吊業者轉戰桃園市，再度坑殺車主，初六一輛電動機車從慈文路拖到中正路，不到2公里竟索價5.1萬元，遠超過一般行情。

「拖吊蟑螂」爭議不斷發生，交通部今年2月宣布訂定拖吊車定型化契約「應記載及不得記載事項」，明訂合約揭露資訊，今天公布草案內容，針對應記載事項，須包含契約審閱期間、業者基本資料、收費項目及標準、服務品質、車輛保管責任、契約終止、禁止擅自使用車輛、事故損害賠償及消費爭議處理等事項。

其中，基本費及里程加收費不得超過國道拖救基本費率2倍；地方主管機關另有核定者，從其規定。

不得記載事項部分，包含拋棄契約審閱期間、免除或減輕業者責任、業者片面變更契約內容、變相或額外加價、排除小額訴訟管轄及其他違反法令或顯失公平的約定。

公共運輸及監理司長胡迪琦說明，拖吊車定型化契約僅適用於一般道路拖吊服務，不適用於加水、換胎、送油等服務；其次，契約也僅適用於車主打電話叫拖吊業者拖吊，若透過第三方如汽車車廠、信用卡等則不適用。

第三，須明確揭示拖吊費用，包含基本費、里程加收費、現場作業費、待時費、特殊期間加成、特殊作業費、空趟費以及付款方式，並在營業所及網頁公開；此外，除了基本費、里程加收費，其餘費用不得超過國道拖救基本費率的2倍。

胡迪琦指出，依新車價值有所不同，基本費有上限。舉例來說，國道小型車拖救基本費法，車價低於200萬、底盤高度高於15公分，拖吊費用最高1500元，同樣車價但底盤高度低於10公分，拖吊費用最高4200元。

而一般道路救援的拖吊費用不得超過上述費用的2倍，也就是說，200萬元以下最基本的小型汽車拖吊費用不得超過3000元，而價值2000萬以上的跑車，拖吊費用最高4萬元。

另外，胡迪琦進一步表示，國道拖救費率，逾10公里的里程，每公里加收50元，而一般道路拖吊費率在不得超過2倍的規定下，逾10公里的里程，每公里加收100元。其餘現場作業費、待時費、空趟費等費用沒有規定，但需經地方政府同意、公告。

胡迪琦說，若民眾發現拖吊金額跟契約訂定得金額有所差異，就構成消費爭議，可依消保法提訴訟；若業者不依定型化契約訂定，將由地方政府要求改善，若不改可處3萬至30萬，再不改開罰5萬至50萬，得按次處罰。

胡迪琦表示，該草案將預告60天，後續送行政院消保處審議，審議通過公告後實施，盼在年底前完成、上路。

一般道路救援的拖吊費用不得超過國道拖救費率的2倍。圖為國道拖救費率。圖／交通部提供
一般道路救援的拖吊費用不得超過國道拖救費率的2倍。圖為國道拖救費率。圖／交通部提供

交通部 中正路 桃園市

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