交通部出手打擊天價拖吊！一般汽車最高3000元 最快年底上路

「拖吊蟑螂」利用道路救援向民眾漫天喊價收費，交通部今預告「應記載及不得記載事項」，明訂合約揭露資訊，包含契約僅適用於一般道路拖吊，不適用加水、換胎、送油，最重要的是，拖吊基本費不得高於國道拖救基本費的2倍，換算下來，200萬以下的汽車，基本拖吊費最高3000元。

今年大年初二新北烏來發生遊客車子拋錨，女車主聯繫拖吊業者協助送下山，然而不到10公里路程竟被索價10萬元，鬧進警所；不料，同一家拖吊業者轉戰桃園市，再度坑殺車主，初六一輛電動機車從慈文路拖到中正路，不到2公里竟索價5.1萬元，遠超過一般行情。

「拖吊蟑螂」爭議不斷發生，交通部今年2月宣布訂定拖吊車定型化契約「應記載及不得記載事項」，明訂合約揭露資訊，今天公布草案內容，針對應記載事項，須包含契約審閱期間、業者基本資料、收費項目及標準、服務品質、車輛保管責任、契約終止、禁止擅自使用車輛、事故損害賠償及消費爭議處理等事項。

其中，基本費及里程加收費不得超過國道拖救基本費率2倍；地方主管機關另有核定者，從其規定。

不得記載事項部分，包含拋棄契約審閱期間、免除或減輕業者責任、業者片面變更契約內容、變相或額外加價、排除小額訴訟管轄及其他違反法令或顯失公平的約定。

公共運輸及監理司長胡迪琦說明，拖吊車定型化契約僅適用於一般道路拖吊服務，不適用於加水、換胎、送油等服務；其次，契約也僅適用於車主打電話叫拖吊業者拖吊，若透過第三方如汽車車廠、信用卡等則不適用。

第三，須明確揭示拖吊費用，包含基本費、里程加收費、現場作業費、待時費、特殊期間加成、特殊作業費、空趟費以及付款方式，並在營業所及網頁公開；此外，除了基本費、里程加收費，其餘費用不得超過國道拖救基本費率的2倍。

胡迪琦指出，依新車價值有所不同，基本費有上限。舉例來說，國道小型車拖救基本費法，車價低於200萬、底盤高度高於15公分，拖吊費用最高1500元，同樣車價但底盤高度低於10公分，拖吊費用最高4200元。

而一般道路救援的拖吊費用不得超過上述費用的2倍，也就是說，200萬元以下最基本的小型汽車拖吊費用不得超過3000元，而價值2000萬以上的跑車，拖吊費用最高4萬元。

另外，胡迪琦進一步表示，國道拖救費率，逾10公里的里程，每公里加收50元，而一般道路拖吊費率在不得超過2倍的規定下，逾10公里的里程，每公里加收100元。其餘現場作業費、待時費、空趟費等費用沒有規定，但需經地方政府同意、公告。

胡迪琦說，若民眾發現拖吊金額跟契約訂定得金額有所差異，就構成消費爭議，可依消保法提訴訟；若業者不依定型化契約訂定，將由地方政府要求改善，若不改可處3萬至30萬，再不改開罰5萬至50萬，得按次處罰。

胡迪琦表示，該草案將預告60天，後續送行政院消保處審議，審議通過公告後實施，盼在年底前完成、上路。