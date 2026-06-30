桃園機場表揚26位服務楷模 楊偉甫感謝優質服務成就全球第一

機場公司今天舉行「114年度服務楷模頒獎典禮」，表揚來自公務機關、航空公司、商業服務及綜合服務等領域，共26位機場大聯盟服務楷模，肯定其在第一線服務工作的優異表現。機場公司董事長楊偉甫表示，在旅運需求持續成長下，感謝各駐場單位仍維持優質服務水準，共同維護機場營運順暢。

楊偉甫指出，桃園國際機場作為國家重要門戶，每天有超過3萬名工作人員在崗位上共同維護機場營運順暢及旅客服務品質。今年桃園國際機場在Skytrax世界機場評比中，再次榮獲「全球最佳行李運送」第一名殊榮，是對桃園機場服務品質的肯定，也是機場大聯盟共同努力的成果。

機場公司說明，服務楷模票選活動每年由機場公司辦理，分為12個類別，由各駐機場單位推薦優秀人員，再由整體服務推動會議與會代表評選產生。26位服務楷模在各自領域發揮專業能力，以服務熱忱協助旅客解決各項問題，展現桃園機場優質服務的核心價值。

機場公司也特別感謝財政部關務署台北關、內政部移民署國境事務大隊、衛生福利部疾病管制署北區管制中心、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署、內政部警政署航空警察局等C.I.Q.S.單位，以及240個駐場單位、超過3萬名工作夥伴共同努力。

機場公司表示，本屆獲獎人員事蹟橫跨各專業領域，包括機場公司維護處黎振宇、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署王少佑、昇恆昌免稅店吳姝瑩、艾維士租車詹豪岳等人，機場公司並特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的客製化行李箱貼紙，以插畫形式呈現第一線服務人員工作特色與專業形象，成為獨一無二的紀念品。

獲獎事蹟部分，機場公司維護處黎振宇，長期投入行李系統維運與管理精進，持續提升系統穩定度及作業效率，並推動專業交流與經驗傳承，為桃園機場連續兩年榮獲SKYTRAX全球機場「行李運送第1名」殊榮的重要貢獻者之一。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署王少佑，協助辦理國際蘭展植物檢疫作業，並主動協助初抵台灣之外籍移工，提供必要引導與協助，展現第一線服務人員的專業與熱忱。

昇恆昌免稅店吳姝瑩，於候機室發現旅客突發失去心跳，第一時間投入CPR急救，並協助維護現場秩序及病患隱私，同時安撫外籍家屬情緒，展現良好的應變能力與服務精神。

艾維士租車詹豪岳，則是海外旅客在花東地區發生落石意外事故後，主動前往現場協助處理相關事宜，提供即時支援，獲得旅客肯定。

機場公司董事長楊偉甫表示，在旅運需求持續成長下，各駐場單位仍維持優質服務水準，共同維護機場營運順暢。圖／機場公司提供

機場公司特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的客製化行李箱貼紙。圖／機場公司提供