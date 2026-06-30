快訊

發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠 這家超車台積電

温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園機場表揚26位服務楷模 楊偉甫感謝優質服務成就全球第一

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司舉行「114年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現服務精神的機場夥伴。圖／機場公司提供
機場公司舉行「114年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現服務精神的機場夥伴。圖／機場公司提供

機場公司今天舉行「114年度服務楷模頒獎典禮」，表揚來自公務機關、航空公司、商業服務及綜合服務等領域，共26位機場大聯盟服務楷模，肯定其在第一線服務工作的優異表現。機場公司董事長楊偉甫表示，在旅運需求持續成長下，感謝各駐場單位仍維持優質服務水準，共同維護機場營運順暢。

楊偉甫指出，桃園國際機場作為國家重要門戶，每天有超過3萬名工作人員在崗位上共同維護機場營運順暢及旅客服務品質。今年桃園國際機場在Skytrax世界機場評比中，再次榮獲「全球最佳行李運送」第一名殊榮，是對桃園機場服務品質的肯定，也是機場大聯盟共同努力的成果。

機場公司說明，服務楷模票選活動每年由機場公司辦理，分為12個類別，由各駐機場單位推薦優秀人員，再由整體服務推動會議與會代表評選產生。26位服務楷模在各自領域發揮專業能力，以服務熱忱協助旅客解決各項問題，展現桃園機場優質服務的核心價值。

機場公司也特別感謝財政部關務署台北關、內政部移民署國境事務大隊、衛生福利部疾病管制署北區管制中心、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署、內政部警政署航空警察局等C.I.Q.S.單位，以及240個駐場單位、超過3萬名工作夥伴共同努力。

機場公司表示，本屆獲獎人員事蹟橫跨各專業領域，包括機場公司維護處黎振宇、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署王少佑、昇恆昌免稅店吳姝瑩、艾維士租車詹豪岳等人，機場公司並特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的客製化行李箱貼紙，以插畫形式呈現第一線服務人員工作特色與專業形象，成為獨一無二的紀念品。

獲獎事蹟部分，機場公司維護處黎振宇，長期投入行李系統維運與管理精進，持續提升系統穩定度及作業效率，並推動專業交流與經驗傳承，為桃園機場連續兩年榮獲SKYTRAX全球機場「行李運送第1名」殊榮的重要貢獻者之一。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署王少佑，協助辦理國際蘭展植物檢疫作業，並主動協助初抵台灣之外籍移工，提供必要引導與協助，展現第一線服務人員的專業與熱忱。

昇恆昌免稅店吳姝瑩，於候機室發現旅客突發失去心跳，第一時間投入CPR急救，並協助維護現場秩序及病患隱私，同時安撫外籍家屬情緒，展現良好的應變能力與服務精神。

艾維士租車詹豪岳，則是海外旅客在花東地區發生落石意外事故後，主動前往現場協助處理相關事宜，提供即時支援，獲得旅客肯定。

機場公司董事長楊偉甫表示，在旅運需求持續成長下，各駐場單位仍維持優質服務水準，共同維護機場營運順暢。圖／機場公司提供
機場公司董事長楊偉甫表示，在旅運需求持續成長下，各駐場單位仍維持優質服務水準，共同維護機場營運順暢。圖／機場公司提供

機場公司特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的客製化行李箱貼紙。圖／機場公司提供
機場公司特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的客製化行李箱貼紙。圖／機場公司提供

機場公司總經理范孝倫（左）頒發獎座給觀光署桃機旅服中心服務楷模陳佳琪。圖／機場公司提供
機場公司總經理范孝倫（左）頒發獎座給觀光署桃機旅服中心服務楷模陳佳琪。圖／機場公司提供

桃園機場 楊偉甫

延伸閱讀

桃機管制區外航廈電車停止營運 機場公司提醒改搭捷運及巴士

永慶房屋用AI和制度提升新人留任率 獲幸福企業評鑑金獎

全球人壽加入失智友善組織 深化金融友善服務

伊波拉疫情持續升溫 疾管署宣布自疫區入境 免費採檢至8月30日

相關新聞

北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

別傻等紙本通知！機車族少做1事「挨罰500元」 4管道守住荷包

機車族注意！不少車主近日在社群平台Threads分享，過去都是收到紙本通知才知道該驗車，如今差點錯過排氣定期檢驗期限，提醒其他車主可透過環境部「環境即時通」App，綁定個人車牌號碼，避免因忘記定檢而挨罰。

吃牛奶鍋驚見3號電池躺鍋底！網友怒揭：竟從貨櫃屋出餐

台中一名網友投訴，半夜叫外送鍋燒牛奶鍋食用，沒想到快吃完了，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池，經查供餐餐廳竟是貨櫃屋，因此檢舉，並PO網示警，引起網友熱議，笑稱店家是幫充電、補充電解質。台中市食安處說，已錄案，將派員稽查。

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。

萬事達卡在台北捷運一嗶進站 領銜四大銀行7月1日正式上路

萬事達卡今天宣布攜手台北捷運，從7月1號起全面開通台北捷運「一嗶進站」感應支付搭乘，萬事達卡也表示，目前萬事達卡是全台唯一北中南捷運皆可感應搭乘的支付品牌，包括了台北捷運、新北淡海輕軌、台中捷運、桃園捷運、高雄捷運都可用。

百萬人研究發現久坐傷腎 風險達26% 醫界現在強調「打斷久坐」

久坐不健康，而且超傷腎，腎臟科醫師洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，久坐會降低腎臟血流灌流，增加慢性發炎、胰島素阻抗及血管功能異常，加速腎功能衰退，若休閒時間長時間久坐，罹患慢性腎臟病的風險高達26%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。