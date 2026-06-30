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桃機管制區外航廈電車停止營運 機場公司提醒改搭捷運及巴士

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場航廈電車（Skytrain）「管制區外」的營運將自7月1日起停駛。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場航廈電車（Skytrain）「管制區外」的營運將自7月1日起停駛。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第三航廈建設工程正加緊趕工，為配合第三航廈串接工程施工，7月1日起，已行駛23年的機場航廈電車（Skytrain）營運方式將有更動，「管制區外」的航廈電車將停止營運。機場公司表示，未來旅客在一、二航廈間移動，敬請改搭「桃園機場捷運」及「24小時航廈巡迴巴士」雙軌免費接駁服務。

機場公司指出，配合第三航廈工程建設，第一、第二航廈間，管制區內電車維持正常營運，轉機旅客動線不受影響，但管制區外的「航廈電車（Skytrain）」自7月1日起將不再提供服務，旅客往返第一、第二航廈，可多加利用兩航廈間的24小時免費巡迴巴士。

除了巴士之外也可搭乘「桃園機場捷運」，旅客往返A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站等上述三站，使用電子票證、信用卡、第三方支付或電子支付、電子票證等方式進出捷運站，可享免費搭乘。

機場公司說明，第一、二航廈24小時免費巡迴巴士服務從昨天清晨就已先行啟動。第一航廈乘車地點位於航站南路雨庇，會面點編號4-5旁巡迴巴士站牌；第二航廈乘車地點位於1樓接機大廳東南側，10號巡迴巴士站牌。

航廈免費巡迴巴士的日間服務時段為清晨6時至晚上22時59分，班距約15分鐘；夜間服務時段為深夜23時至翌日清晨5時59分，班距約20分鐘，旅客可依現場指標及服務人員引導前往搭乘。

機場公司提醒，旅客出發前可先確認所屬航空公司報到航廈，並預留充足轉乘時間。相關接駁資訊及最新交通動態，可至機場公司官網、官方APP及巡迴巴士專區查詢。

桃園國際機場航廈電車（Skytrain）自7月1日起，將停駛「管制區外」營運。未來旅客在一、二航廈間移動，旅客往返桃園機場一、二航廈請搭乘「機場捷運」與「免費巡迴巴士」。圖／機場公司提供
桃園國際機場航廈電車（Skytrain）自7月1日起，將停駛「管制區外」營運。未來旅客在一、二航廈間移動，旅客往返桃園機場一、二航廈請搭乘「機場捷運」與「免費巡迴巴士」。圖／機場公司提供

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