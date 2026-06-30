COVID-19疫情未歇 門急診就診人次週增43.8%

COVID-19疫情持續攀升，疾管署最新統計顯示，上週國內COVID-19門急診就診人次，較前一週上升43.8%；累計105例COVID-19併發重症本土病例中，逾9成未接種本季疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，衛生福利部疾病管制署今天公布最新監測統計，上週新增8例COVID-19併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。

疾管署疫情中心主任郭宏偉簡報指出，國內自民國114年10月起共累計105例COVID-19併發重症本土病例，其中16例死亡，重症病例以65歲以上長者（占71.4%）及具慢性病史者（占81.9%）為多，94.3%未接種本季COVID-19疫苗。

在上週新增的8例COVID-19併發重症本土病例中，疾管署防疫醫師許玉龍說，有1例為南部60多歲男性，本身有高血壓等慢性病史，曾接種過3次COVID-19疫苗，但本季沒有接種疫苗。

許玉龍表示，這名個案住院前3天出現發燒、疼痛等症狀，僅自行買成藥，隔天沒有改善，且呼吸喘加劇，才至診所看診，但拿藥返家後持續呼吸困難，前往急診，流感快篩陰性、快篩PCR陽性，X光顯示已有肺炎，目前仍在加護病房救治中。

疾管署署長羅一鈞提醒，COVID-19病毒一直在突變，疫苗也持續更新，以該名個案為例，雖然過去接種過3劑疫苗，最近一次是在2年前，但COVID-19疫苗已連續2年更新疫苗株，民眾千萬不要覺得之前有打過就萬無一失，如果打得不是更新版疫苗，照樣有風險。

疾管署指出，全球近期COVID-19病毒陽性率呈略升，其中，西太平洋及東地中海區陽性率明顯增加；鄰近的中國、香港、日本疫情均上升。全球目前流行變異株占比以NB.1.8.1為主，其次為BA.3.2及JN.1，鄰近國家如中國、香港以NB.1.8.1占比為高。另截至今年6月28日，本季COVID-19疫苗接種累計約172.8萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑20.97%、第2劑0.48%。