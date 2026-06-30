快訊

發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠 這家超車台積電

温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

聽新聞
0:00 / 0:00

COVID-19疫情未歇 門急診就診人次週增43.8%

中央社／ 台北30日電

COVID-19疫情持續攀升，疾管署最新統計顯示，上週國內COVID-19門急診就診人次，較前一週上升43.8%；累計105例COVID-19併發重症本土病例中，逾9成未接種本季疫苗

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，衛生福利部疾病管制署今天公布最新監測統計，上週新增8例COVID-19併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。

疾管署疫情中心主任郭宏偉簡報指出，國內自民國114年10月起共累計105例COVID-19併發重症本土病例，其中16例死亡，重症病例以65歲以上長者（占71.4%）及具慢性病史者（占81.9%）為多，94.3%未接種本季COVID-19疫苗。

在上週新增的8例COVID-19併發重症本土病例中，疾管署防疫醫師許玉龍說，有1例為南部60多歲男性，本身有高血壓等慢性病史，曾接種過3次COVID-19疫苗，但本季沒有接種疫苗。

許玉龍表示，這名個案住院前3天出現發燒、疼痛等症狀，僅自行買成藥，隔天沒有改善，且呼吸喘加劇，才至診所看診，但拿藥返家後持續呼吸困難，前往急診，流感快篩陰性、快篩PCR陽性，X光顯示已有肺炎，目前仍在加護病房救治中。

疾管署署長羅一鈞提醒，COVID-19病毒一直在突變，疫苗也持續更新，以該名個案為例，雖然過去接種過3劑疫苗，最近一次是在2年前，但COVID-19疫苗已連續2年更新疫苗株，民眾千萬不要覺得之前有打過就萬無一失，如果打得不是更新版疫苗，照樣有風險。

疾管署指出，全球近期COVID-19病毒陽性率呈略升，其中，西太平洋及東地中海區陽性率明顯增加；鄰近的中國、香港、日本疫情均上升。全球目前流行變異株占比以NB.1.8.1為主，其次為BA.3.2及JN.1，鄰近國家如中國、香港以NB.1.8.1占比為高。另截至今年6月28日，本季COVID-19疫苗接種累計約172.8萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑20.97%、第2劑0.48%。

疫苗 疫情 疾管署

延伸閱讀

新冠快篩應增給付 可減少急診壅塞

伊波拉疫情持續升溫 疾管署宣布自疫區入境 免費採檢至8月30日

幼兒輪狀病毒疫苗明年免費接種！2款保護力皆達9成 最高現省6000元

北市7月新政來了！托育補助調升、敬老卡加碼 首創建築能效減稅5%

相關新聞

北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

別傻等紙本通知！機車族少做1事「挨罰500元」 4管道守住荷包

機車族注意！不少車主近日在社群平台Threads分享，過去都是收到紙本通知才知道該驗車，如今差點錯過排氣定期檢驗期限，提醒其他車主可透過環境部「環境即時通」App，綁定個人車牌號碼，避免因忘記定檢而挨罰。

吃牛奶鍋驚見3號電池躺鍋底！網友怒揭：竟從貨櫃屋出餐

台中一名網友投訴，半夜叫外送鍋燒牛奶鍋食用，沒想到快吃完了，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池，經查供餐餐廳竟是貨櫃屋，因此檢舉，並PO網示警，引起網友熱議，笑稱店家是幫充電、補充電解質。台中市食安處說，已錄案，將派員稽查。

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。

萬事達卡在台北捷運一嗶進站 領銜四大銀行7月1日正式上路

萬事達卡今天宣布攜手台北捷運，從7月1號起全面開通台北捷運「一嗶進站」感應支付搭乘，萬事達卡也表示，目前萬事達卡是全台唯一北中南捷運皆可感應搭乘的支付品牌，包括了台北捷運、新北淡海輕軌、台中捷運、桃園捷運、高雄捷運都可用。

百萬人研究發現久坐傷腎 風險達26% 醫界現在強調「打斷久坐」

久坐不健康，而且超傷腎，腎臟科醫師洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，久坐會降低腎臟血流灌流，增加慢性發炎、胰島素阻抗及血管功能異常，加速腎功能衰退，若休閒時間長時間久坐，罹患慢性腎臟病的風險高達26%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。