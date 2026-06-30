日建築師藤本壯介個展 「大屋頂環」模型8月登台

大阪世博去年以木結構打造主會場「大屋頂環」，成為外界關注亮點之一。忠泰美術館今天預告，日本建築師藤本壯介展覽8月登台，環形大屋頂局部建築模型也將展出。

大阪世博當時的大屋頂環獲得金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築，操刀大屋頂環的建築師便是藤本壯介。忠泰美術館今天舉行媒體茶敘，預告成立10週年系列活動，8月15日開展的「藤本壯介建築展：原初．未來．森」將率先登場。

忠泰美術館總監黃姍姍向媒體表示，藤本壯介建築展過去在日本便在東京展出，此次海外巡迴首站最大不同，便是將被稱為「大屋根」的大屋頂環帶來台灣，以1:5比例模型放在建國啤酒廠成品倉庫展出，展開古今對話。

「藤本壯介建築展：原初．未來．森」預計將分為忠泰美術館本館展區與建國啤酒廠衛星展區，忠泰美術館與日本森美術館跨國合作，預計呈現藤本壯介30年創作精華，也將帶來其他模型與手稿。

此次國際合作展將為忠泰美術館成立10週年系列活動打頭陣，黃姍姍表示，台灣邁入美術館所林立時代，相較建築硬體先行的館所籌劃過程，忠泰美術館最大不同便是以內容與團隊優先，2027年3月登場的「忠泰美術館十週年展」（暫名），將以10年來26檔策展對應台灣當代美術館生態。

2027年另有跨國合作重磅展覽，忠泰美術館將聯手美國紐約哥倫比亞大學的米麗安與伊拉．華勒藝廊（Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery），在美國舉辦台灣當代藝術家聯展，以台灣地緣政治與地理位置處於斷層帶的雙重脆弱，以藝術探討台灣社會所發展出的韌性精神。

此外，在成立10週年里程碑之際，忠泰美術館也將啟動「忠泰建築學院：建築策展人才培育計畫」，忠泰基金會執行長李彥良表示，「從基金會到美術館，我們在建築文化推廣這條路，走了快20年，我們深知專業人才對環境的重要性，希望人才培育計畫為環境帶入新血，為台灣策展環境注入永續動能。」