台首顆自製氣象衛星獵風者資料升級2.1版 產出時間減半、資料量增25%

國家太空中心（TASA）今日宣布，台灣首顆自製氣象衛星「獵風者（TRITON）」風速資料產品正式升級至2.1版。透過「地面站擴增」及「資料處理鏈優化」，提升風速觀測資料量以及應用時效性。

獵風者衛星2023年底升空，搭載全球導航衛星系統反射訊號接收儀，透過接收導航衛星訊號經海面反射的訊號，反演海面風速資訊，提供太平洋、印度洋、以及大西洋風場觀測資料，協助氣象預報、颱風監測及海氣交互作用等研究與應用。

獵風者衛星資料1.0版在2024年7月釋出，去年8月資料系統更新至2.0版。如今再更新至2.1版，且已上架至台灣資料分析中心（TACC）。

TASA表示，2.1版最主要的異動為「地面站擴增」及「資料處理鏈優化」。「地面站擴增」方面，TASA自2025年第三季起與美國大氣海洋總署（NOAA）合作，由美國提供阿拉斯加地面站接收獵風者資料，因此衛星與地面站通聯次數由原本平均每日11次增加到13次，通聯次數增加，代表有更多的觀測資料能夠下傳至地面。

在「資料處理鏈優化」方面，2.1版將原本因通訊品質差，造成中斷、殘缺而被排除的資料「撿回來用」；再透過演算法改進，使資料更快速被轉換，運算時間較2.0版減少45%。因此風速產品的產製速度更快、資料量也更多，約從每日7000筆增加到超過10000筆，能提供學研界更即時、更豐富的參考依據。

TASA表示，台灣目前已執行過福衛三號、福衛七號、獵風者衛星等氣象衛星計畫，未來將整合福衛三號、七號所使用的無線電掩星技術與獵風者所使用的反射訊號技術成為「RO/R」儀器，作為未來衛星計畫的第二任務酬載，持續提供全球溫度、濕度、壓力、風速等氣象觀測資料，強化衛星資料在氣象預報、極端天氣監測及海洋環境研究等領域之應用效益，發揮台灣自主氣象衛星觀測能力的價值。