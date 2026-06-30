林試所發現想思樹根部優良菌株 助貧瘠地造林

面對氣候變遷導致乾旱，造林工作挑戰日增。農業部林業試驗所發現，相思樹根部的優良菌株，能有效降低高鹽或乾旱對苗木造成的生理傷害，有助於貧瘠地或海岸地造林。

農業部今天發布新聞稿，面對氣候變遷導致乾旱、高鹽等極端環境的變化，造林工作的挑戰與日俱增，如何讓苗木在惡劣條件下順利存活，是當前林業的重要課題。

林試所研究團隊近期從相思樹根部的共生微生物中，發現多株具備促進植物生長、提升耐鹽能力的優良菌株，為未來在貧瘠地或海岸地帶的造林工作，提供新的生物性解決方案。

林試所指出，相思樹是台灣山坡地與海岸常見的造林樹種，其根部能與特定細菌共生並形成根瘤，藉此固定空氣中的氮素，補充土壤養分。

林試所研究團隊深入探索相思樹根瘤中的微生物世界，於新竹縣尖石鄉採集樣本，共分離出99株內生菌，並篩選出43株可穩定培養的菌株。

林試所進一步測試各菌株的功能表現，結果發現有多株菌株能在高鹽環境下合成胞外多醣（EPS），協助植物維持水分平衡與根部結構穩定；部分菌株可合成植物生長素吲哚乙酸（IAA），促進苗木根系發育；還有菌株具備ACC脫胺酶活性，能分解植物在逆境下積累的乙烯前驅物，有效降低高鹽或乾旱對苗木造成的生理傷害，讓植株在困難環境中仍能維持正常生長。

林試所表示，在眾多菌株中，YEM_C-3脫穎而出，是唯一同時具備IAA合成、高鹽EPS保護、溶磷及ACC脫胺酶活性等4種促生功能的菌株，堪稱全方位的植物生長促進者。

林試所以3株功能各異的優勢菌搭配組合，由YEM_C-3負責逆境防護與溶磷、YEM_A-1擔綱固氮供肥、YEM_B-9主攻IAA促進根系生長，期望3者分工合作，發揮協同效果。

林試所助理研究員林冠穎說，相思樹根瘤裡的微生物，不只是樹木的固氮夥伴，更藏有多種幫助植物在逆境中生存的能力，這些菌株未來有機會直接應用於育苗，讓苗木在種下前就做好應對惡劣環境的準備。

林試所後續將展開盆栽與田間接種試驗，驗證3株複合菌株的實際效果，並評估其在高鹽海岸地及乾旱山坡地的應用潛力，為台灣的造林復育工作提供更環保、更有效的新選擇。