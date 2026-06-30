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衛福部推「居家化療」憂緊急狀況缺支援 癌團調查：近8成癌友不支持

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委陳昭姿、王正旭辦公室，今天舉辦「化療要居家？」公聽會，邀專家討論癌症在宅化療篩檢標準、併發症風險、監測後送、保險給付等配套措施。記者林琮恩／攝影
立委陳昭姿、王正旭辦公室，今天舉辦「化療要居家？」公聽會，邀專家討論癌症在宅化療篩檢標準、併發症風險、監測後送、保險給付等配套措施。記者林琮恩／攝影

因應全台護理人力荒，衛福部石崇良日前宣布下半年推動「癌症居家化療」，引發外界憂心。台灣癌症基金會調查逾4千位病友看法，高達77.3%病友，即使醫師評估適合居家化療，仍對在家化療深感憂心，其中意願較低的癌友，集中於40至59歲中高齡族群，癌友96%擔心發生緊急狀況無法處理，88.8％憂心缺乏醫護支援，76.4％認為商保恐不會給付，擔心副作用病人也有75.2%。

立委陳昭姿、王正旭辦公室，今天舉辦「化療要居家？」公聽會，邀專家討論癌症在宅化療篩檢標準、併發症風險、監測後送、保險給付等配套措施。衛福部健保署副署長顏家瑞指出，居家化療試辦計畫限使用5FU化療藥物病人，且須符合ECOG體能狀態評估為0至2分、已完成一次住院化療且耐受性良好、具家屬或主要照顧者、已完成衛教4條件，且病人有自由選擇權利，並非強制納入。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，少數支持居家化療病友，認為此治療模式不必頻繁進出醫院，可節省交通時間及住院感染風險，而多數擔心居家化療病友，憂心急性副作用無人處理，或來不及送醫，若化療藥物滲漏、脫落，恐無人協助，形同風險轉嫁病人及家屬，以及從醫院轉至家中治療，需增加自費項目購置相關設施，近半數病人不希望增加自費支出，可接受範圍在3千元以下。

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，衛福部推動居家醫療已導致癌友群體炸鍋，基金會相關社群貼文留言中，逾9成癌友不贊成居家化療概念，主要擔心無法處理副作用、商業保險無法獲得理賠，有病友分享，家人化療時痛到在地上打滾，單日內嘔吐逾20次，也有人在化療3小時後，突發休克倒地，質疑若不在醫院化療，這類情況該如何在家自行解決？

蔡麗娟建議，居家化療政策應設計臨床篩選標準，依癌別、藥物、療程、首次給藥與否、共病與風險等進行分級，限定低風險、穩定且可標準化監測療程，再納入居家化療範疇，且應建立24小時責任網，設計責任醫院、專線、遠距監測與急診後送標準作業流程（SOP），並調整腫瘤專科護理師、到宅護理師合理給付，也要確保健保、商業保險及相關補助，不應治療場域而有區別。

衛福部 緊急狀況 石崇良

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