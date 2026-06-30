國際油氣價回跌...中油：電業用戶天然氣降價 民生、工業不調原因曝
美伊情勢和緩，國際能源價格持續回檔，中油宣布7月國內天然氣價格，民生、工業不調整，但電業用戶的天然氣價調降4.72％。中油表示，因中東情勢趨緩，國際油氣價格下跌，但美伊協商進展仍有待觀察。
中油30日宣布，配合政府穩定物價政策，115年7月民生用戶天然氣價格不予調漲，由中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民眾負擔。
中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，115年7月電業用戶天然氣價格調降4.72%；工業用戶方面，中油自110年至115年5月累計吸收金額逾1400億元，依公式應調漲差距已逾50%，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，7月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由中油吸收。
中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策持續滾動檢討。
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