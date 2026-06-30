三鶯線首日試乘空調現冷凝水 捷運局：冷房較強所致、非設備故障

台北捷運（北捷）將在7月1日起全面開放信用卡及綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay信用卡的行動支付感應進站，可以直接用信用卡，或是用手機「嗶」進站，除此之外大家最期待的Apple Pay「快速交通卡」功能也正式啟用，手機免解鎖就能在閘門通行，聯合新聞網《科技玩家》也教你操作、開啟iPhone快速交通卡功能。

2026-06-30 16:51