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三鶯線首日試乘空調現冷凝水 捷運局：冷房較強所致、非設備故障

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三鶯線通車首日，有民眾發現車廂空調出風口出現冷凝水，擔心水滴影響乘車體驗。圖／民眾提供
三鶯線通車首日，有民眾發現車廂空調出風口出現冷凝水，擔心水滴影響乘車體驗。圖／民眾提供

新北捷運三鶯線今天正式通車，首日免費試乘吸引大批民眾搭乘。有民眾發現，車廂內空調出風口周邊出現冷凝水，擔心水滴增加後恐滴落旅客身上，新北市捷運局表示，冷凝水屬空調冷熱交換現象，並非設備故障，不影響列車行車安全及正常運轉，後續將調整空調溫控設定，降低冷凝水發生情形。

今天下午首班列車開放民眾搭乘前，不少旅客已提前進入車廂等候。有民眾搭車時發現，空調出風口附近布滿細小水珠，擔心若持續累積，可能滴落影響乘車體驗。

捷運局表示，經查因今天免費試乘首日人潮眾多，列車空調開得較強，冷熱交換後產生冷凝水，初步研判並非設備故障，也不影響列車行車安全及正常運轉，後續將由廠商針對空調溫控設定進行調整，以降低冷凝水發生情形。

照片內顯示時間為下午1時53分，捷運局說明，由於今天開放民眾提前上車等待，因此列車先行停靠月台開放旅客入車，下午2時才正式投入營運，並未提前對外載客。

三鶯線 新北捷運

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