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穩定物價 中油宣布：7月民生、工業用天然氣價格凍漲

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中油今（30）日宣布，為穩定物價、並綜合考量產業經濟情勢，7月民生、工業用戶天然氣價格不調漲。圖為LNG船。圖／取自經濟部網站
中油今（30）日宣布，為穩定物價、並綜合考量產業經濟情勢，7月民生、工業用戶天然氣價格不調漲。圖為LNG船。圖／取自經濟部網站

中油30日宣布，為穩定物價、並綜合考量產業經濟情勢，7月民生、工業用戶天然氣價格不調漲。

中油表示，為配合政府穩定物價政策，7月民生用天然氣價格不調整，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民眾負擔。

中油指出，中東情勢趨緩，國際油氣價格下跌，惟美伊協商進展仍待觀察。依據政府核定之天然氣價格公式計算，115年7月電業用戶天然氣價格調降4.72%。

工業用戶方面，中油自110年至115年5月，累計吸收金額逾1,400億元，依公式應調漲差距已逾50%，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，7月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由台灣中油吸收。

中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策持續滾動檢討。

中油 價格 天然氣

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