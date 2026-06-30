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捷運三鶯線正式通車 卓榮泰：促進「首都圈黃金廊帶」發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰30日出席「捷運三鶯線通車典禮」時表示，感謝前院長蘇貞昌在台北縣長及行政院長任內對新北市捷運交通路網進行前瞻性規劃。而捷運三鶯線今日通車後，將可銜接板南線的頂埔站，並一路延伸到三峽、台北大學、鶯歌站，沿線不僅有三峽老街，也有位於鶯歌的新北市美術館和陶瓷老街，可說是一條「文化之線、觀光之線」，也使三鶯地區至台北市通勤時間預估縮短20分鐘。同時，未來捷運三鶯線將延伸桃園八德段，並規劃與桃園捷運綠線銜接，而再往南則連結桃園國際機場及桃園航空城，進一步打造全新的「產業之線」。

卓榮泰指出，不論從上（5）月通車的淡江大橋，到今日通車的捷運三鶯線，新北市可說是「月月有通車，區區有建設」，他要特別祝賀新北市市民。新北市幅員廣闊，在中央與地方共同合作之下，一條條捷運路線不斷向外擴展，目前該市境內捷運軌道總長已達108公里，居全國捷運路網之冠，並持續朝189公里目標邁進，相信如此綿密的捷運路網，將對市民朋友的生活與通勤帶來極大便利。

卓榮泰表示，過去一段時間以來，已有約2,300多位鄉親里民試乘捷運三鶯線，親身感受到全新的路線和車廂，並安全穩當的載送所有乘客到達目的地。然而，捷運三鶯線建設工程相當艱鉅，除沿線橫跨高速公路、台鐵軌道及河川等各種複雜地形地物之外，施工期間也歷經COVID-19疫情、烏俄戰爭等狀況，導致缺工缺料、原物料上漲，雖然整體施工期程有延長，但仍能順利通車，實屬不易，顯見施工團隊在工程控管上非常嚴謹，不論是土木工程、機電整合、車廂與號誌系統測試等，皆採取最高安全標準。

卓榮泰表示，不論淡江大橋或捷運三鶯線都充分體現中央與地方合作的精神，未來包括捷運萬大中和線、土城樹林線、環狀線（南環段/北環段）、三鶯線延伸桃園八德段，以及蘇巧慧立委及吳琪銘立委特別關注的國道1號林口交流道改善工程、五股北入匝道增設工程、國道3號土城金城交流道增設工程等交通建設如逐一完工後，相信新北市將成為北北基桃「首都圈黃金廊帶」中發展潛力無限的城市，定能吸引更多產業進駐，提升整體發展，讓地方更進步、人民更幸福安康。

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