化療要居家？立委、專家共商健全癌症在家化療措施及風險管控

立委陳昭姿、王正旭下午在立法院舉辦「化療要居家？」公聽會，針對癌症在宅化療之篩選標準、併發症風險、監測與後送、保險給付相關配套措施如何建立？邀請相關行政部門、專家學者及病友團體，共商如何健全癌症在家化療措施及風險管控。

針對衛福部先前表示，正著手規畫在家治療癌症，預計於下半年開始實施，全癌別皆適用。然而因現行相關配套上不明朗，讓不少病友及家屬相當焦慮，且因目前商業保險需住院方可理賠，倘若日後居家化療上路，保險給付是否能跟進，亦是病友及家屬關心之議題。立委陳昭姿與王正旭下午在立法院舉辦「化療要居家？」公聽會，邀請相關行政部門、專家學者及病友團體，共商如何健全癌症在家化療措施及風險管控。

出席包括立委陳昭姿、王正旭、衛生福利部、金融監督管理委員會、中華民國血液病學會、台灣免疫暨腫瘤學會、台灣血液腫瘤藥學會、臺灣病友聯盟、台灣癌症基金會、財團法人癌症希望基金會、中華民國乳癌病友協會、和信治癌中心醫院護理進階教育中心、台灣在宅醫療學會、中華民國癌症醫學會等代表。

立委陳昭姿（左）、王正旭（右）下午在立法院舉辦「化療要居家？」公聽會，針對癌症在宅化療之篩選標準、併發症風險、監測與後送、保險給付相關配套措施如何建立？邀請相關行政部門、專家學者及病友團體，共商如何健全癌症在家化療措施及風險管控。記者曾學仁／攝影