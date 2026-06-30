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幼兒輪狀病毒疫苗明年免費接種！2款保護力皆達9成 最高現省6000元

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
5歲以下幼兒常見腸胃炎、腹瀉約5成是輪狀病毒造成，疾管署今宣布，明年1月1日提供公費2劑型及3劑型2種廠牌輪狀病毒疫苗，預計首年將約有12萬名幼兒受惠。記者翁唯真／攝影
5歲以下幼兒常見腸胃炎、腹瀉約5成是輪狀病毒造成，疾管署今宣布，明年1月1日提供公費2劑型及3劑型2種廠牌輪狀病毒疫苗，預計首年將約有12萬名幼兒受惠。記者翁唯真／攝影

疾管署公布，明年1月1日起，輪狀病毒將納入幼兒公費疫苗接種項目。疾管署長羅一鈞表示，國內核准兩劑型及三劑型兩種廠牌輪狀病毒疫苗，皆可預防嚴重輪狀病毒腸胃炎達90%以上，可減少因輪狀病毒感染住院機率，屆時將2種廠牌同時提供民眾選擇接種。預計第一年將有12萬名幼兒受惠，家長最高現省5500至6000元，

羅一鈞說明，行政院於去年12月18日同意輪狀病毒疫苗納入幼兒公費疫苗接種項目，經參考國際間接種情形及國內研究結果，並於今年6月24日提案衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，考量目前國內核准使用的2劑型及3劑型2種廠牌輪狀病毒疫苗，於預防幼兒嚴重輪狀病毒腸胃炎的疫苗效益及安全性相當，且全台16縣市有採購或補助轄內幼兒方案，2種劑型都補助，為無縫銜接各縣市政策，疾管署將以6：4方式採購國內核准使用的2種廠牌疫苗。

羅一鈞表示，2種廠牌疫苗都可預防嚴重輪狀病毒腸胃炎達90%以上，大幅減少因輪狀病毒感染住院機率，且2種廠牌疫苗不良反應發生率均與安慰劑組相似，因此建議2種廠牌併同提供民眾選擇接種，預計於明年1月1日實施，預計首年將約有12萬名幼兒受惠。

相關接種說明如下：

接種年齡：最小為出生滿6周，最大不得超過8個月

建議接種時程：

2劑型：出生滿2、4個月

3劑型：出生滿2、4、6個月

接種間隔：每劑最短間隔4周。

羅一鈞說，若有幼兒在國外、較晚回台灣，滿8個月前也會提供公費第一劑輪狀病毒疫苗，若只使用1劑，大概有5成保護效果，但超過8個月後效益不高，不建議使用。

羅一鈞表示，臨床試驗結果跟後續追蹤研究都顯示，不管哪一種廠牌的輪狀病毒疫苗，都可以預防9成以上因為輪狀病毒引起的嚴重腸胃炎，可以大幅的減少因為輪狀病毒感染住院機率。在2017年進行成本效益評估，如果全面實施輪狀病毒疫苗接種，每年可以減少至少6萬個小朋友住院。希望透過全面提供公費疫苗，進一步讓幼兒健康獲得保障，減少醫療負擔。

疾管署今年已提報明年3.2億預算，預計可替民眾節省2至3劑約5500至6000元自費價格。輪狀病毒疫苗納入公費接種後，我國公費幼兒常規疫苗增加為提供10種疫苗，可預防15種傳染病，請家長應按時程帶孩子接種各項疫苗，確保幼兒健康。現行16個縣市以自購或補助方式提供轄內幼兒接種，明年全面納入公費後，尚未完成應接種劑次的幼兒，也屬於公費接種對象。

5歲以下幼兒常見腸胃炎、腹瀉約5成是輪狀病毒造成，疾管署今宣布，明年1月1日提供公費2劑型及3劑型2種廠牌輪狀病毒疫苗，預計首年將約有12萬名幼兒受惠。圖／疾管署提供
5歲以下幼兒常見腸胃炎、腹瀉約5成是輪狀病毒造成，疾管署今宣布，明年1月1日提供公費2劑型及3劑型2種廠牌輪狀病毒疫苗，預計首年將約有12萬名幼兒受惠。圖／疾管署提供

疫苗 疾管署 羅一鈞

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