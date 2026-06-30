9年求子淚！4旬婦即將停經治療3個月靠「唯一卵子」圓夢產子

台中4旬田姓女子求子路艱辛，結婚9年歷經胎停流產、子宮外孕，就醫檢查發現她的卵巢功能衰退，即將停經。她接受茂盛醫院醫師陳明哲試管治療，經一次取卵手術取出唯一的卵子培育，3個月療程成功培育出優質胚胎，在今年1月順利產下3200公克的健康男嬰，一圓求子夢。

田女表示，她婚後曾自然受孕，但在孕期22周時胎停流產，後曾驚喜懷孕，卻又不幸遇到子宮外孕，只得手術處理，從此肚皮還是沒有動靜，快40歲時感受時間壓力大到破錶，在去年向陳明哲求診。

陳明哲說明，當時田女經生理檢查發現，AMH只有0.21，顯示卵巢功能低下、即將停經，以致後續的試管療程中，培養卵子就變得相當困難。「每次幫她做超音波檢查，卵巢內的濾泡都非常少」，且濾泡品質都不好，受孕困難。

陳明哲指出，因此為田女計算適當的排卵針劑劑量，連打12天，比一般人還多出3天。就像開車時把油門踩到底，但最後只催出1個成熟的卵子，培育出發育優質胚胎，並在第3天以新鮮周期的方式植入田小姐的子宮，成功著床發育，整個療程只花3個月，讓田女一圓當母親的夢想。

陳明哲指出，對於卵巢功能很差且高齡的婦女來說，做試管遇到的大難題就是卵子很少，要花時間反覆取卵、用藥，過程很辛苦。在培養卵子成熟的過程中，需要衡量施打排卵針劑劑量的多寡、用藥也要非常精準，幸好為田女製訂的治療策略奏效，第1次取卵就有1顆品質好的卵子，同時在精卵結合後，也變成1顆品質好的胚胎。加上她的血流、內膜也都很正常，所以植入胚胎後就成功著床發育了。