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影／三鶯線通車首日乘客以為免費未帶悠遊卡 站務：要刷卡但不扣款

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影
新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影

新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證，首日最常見狀況是「沒帶悠遊卡、敬老卡」，許多民眾到票口才發現需要悠遊卡才能進站，七旬陳姓婦人和丈夫興沖沖來搭車卻進不了匝門，她說「不是免費2個月嗎？」站務人員解釋，還是需要悠遊卡才能進站，只是不扣款。

三鶯線全長14.29公里，共設有12座車站，路線橫跨土城、三峽及鶯歌三大行政區。全程行駛時間約為30分鐘，可在頂埔站轉乘捷運板南線，有不少旅客是從台鐵鶯歌站出站，花2分鐘路程走到三鶯線鶯歌車站。

三峽國中陳姓老師住北大特區，她說，以往要到台北市通常要開車或搭公車，但開車容易遇到塞車，現在有了捷運，多了一個通勤選項，且沿線風景非常好，讓人心曠神怡。

另一名陳姓男子也住三峽北大特區，他今天下午帶著兒子從台北大學站搭車，只搭一站到鶯歌車站就返程，他說「純粹想體驗新捷運的氛圍」，他反映高架站月台在夏天有些悶熱，試營運期間乘車熱度高，2個車廂不夠用，希望能加密班距加大量能。

搭車民眾將車廂擠得水洩不通，許多人沿途直播、拍照，心情雀躍。

也有民眾反映「月台座位太少」、「找不到充電插座」等，站務人員緊盯每一個狀況，確保通車首日一切順暢。

新北捷運公司總經理吳國濟說，三鶯線6月30日至8月31日試營運，試營運載客服務時間為10點至下午8點，目前班距是6至8分鐘，三鶯線屬中運量捷運系統，固定2節車廂，若運量提升，班距將加密，班距最短可以是2.2分鐘至3分鐘。

吳國濟說明，三鶯線採用「全自動無人駕駛系統」，為提供乘客最安全、舒適的乘車體驗，營運初期進行大規模載客時，電聯車的車門開關、停靠精準度及加減速平穩度等，均需進行系統微調與優化。免費試營運用意是透過「載客壓力測試」與「民眾實際搭乘體驗」來蒐集回饋意見，將各項設施與系統舒適度優化至最佳狀態。

新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影
新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影

新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影
新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影

三鶯線今天下午2時正式通車載客，搭車民眾將車廂擠得水洩不通，許多人沿途直播、拍照，心情雀躍。記者王慧瑛／攝影
三鶯線今天下午2時正式通車載客，搭車民眾將車廂擠得水洩不通，許多人沿途直播、拍照，心情雀躍。記者王慧瑛／攝影

三鶯線今天下午2時正式通車載客，搭車民眾將車廂擠得水洩不通，許多人沿途直播、拍照，心情雀躍。記者王慧瑛／攝影
三鶯線今天下午2時正式通車載客，搭車民眾將車廂擠得水洩不通，許多人沿途直播、拍照，心情雀躍。記者王慧瑛／攝影

新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影
新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影

新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影
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三鶯線今天下午2時正式通車載客，搭車民眾將車廂擠得水洩不通，許多人沿途直播、拍照，心情雀躍。記者王慧瑛／攝影
三鶯線今天下午2時正式通車載客，搭車民眾將車廂擠得水洩不通，許多人沿途直播、拍照，心情雀躍。記者王慧瑛／攝影

新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影
新北捷運三鶯線今天下午2時正式載客通車，沿線各站月台擠滿搭車旅客，大家迫不及待想體驗、見證。記者潘俊宏／攝影

三鶯線 悠遊卡 三峽

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