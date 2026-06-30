急性主動脈剝離免跑台北搶命 宜蘭陽明交大醫院留治率達90%

過去宜蘭重大心血管急症患者，常須冒險長途轉送台北搶救。陽明交通大學附設醫院今天宣布，近年主動脈剝離在地留治率高達90%，急診轉院率壓低至10%，極高難度的A型手術存活率將近八成五，已具備全天候醫學中心級實力，成為宜蘭最堅實的救命後盾。

急性主動脈剝離是危急的隱形殺手，血管隨時可能破裂，每延遲一分鐘死亡率就增1%至2%，跨縣市轉院常讓人錯失黃金救援時間。陽明交大醫院心臟血管外科團隊由黃竣暘醫師領軍，引進台北榮總經驗，陳瑞翔醫師更曾赴國際權威「日本川崎主動脈中心」深造，結合優質照護3年來有很不錯的成果。

根據統計，醫院在近三年內成功收治高達70位主動脈剝離患者，其中高風險、需緊急開胸的「A型主動脈剝離」手術存活率將近八成五；採內科控制或支架手術的「B型主動脈剝離」存活率更達到100%，展現不亞於醫學中心級的頂尖醫療水準。

陽大附醫今天記者會現場邀請84歲患者王阿嬤現身分享，阿嬤日前因突發背痛與劇烈頭痛送醫，確診為極兇險「升主動脈剝離合併心包膜積血」，面對高齡及心臟驟停風險，團隊當機立斷進行「升主動脈置換手術」，術後恢復良好。阿嬤今天精神奕奕地向團隊致謝，見證在地醫療純熟的救命實力。

心外醫師黃竣暘強調，主動脈手術必須與死神搶時間，縫合要極細緻以防血管撕裂，非常考驗經驗，提醒民眾主動脈剝離最大禍首通常是高血壓，呼籲三高或家族史民眾要注意溫差、天天量血壓。黃志賢院長強調，團隊將維持24小時全年無休待命，落實「在地醫療」願景，守護蘭陽鄉親健康。