新冠疫情升溫...60多歲男2年未接種疫苗 新冠併重症加護病房治療中

國內外新冠疫情連3周微幅持續上升，國內新增南部六十多歲新冠重症病例，目前仍在加護病房治療中。患者最近一次接種疫苗是2024年，疾管署提醒，暑假旅遊旺季將至，病毒傳播風險增加，我國目前公費新冠疫苗對現行流行病毒株仍有保護力，疫苗庫存尚約有46.1萬劑，有規畫旅遊且尚未接種民眾把握機會儘快接種，以獲得保護力。

疾管署防疫醫師許玉龍表示，重症患者是南部60多歲男性，本身有糖尿病、腎臟病、高血壓等慢性病史，曾接種過3劑新冠疫苗，最後1劑2024年接種，未接種本季的新冠疫苗，近期亦無國外旅遊史。

許玉龍說，個案在住院前三天開始發燒、咳嗽，自行前往購買藥物服用，隔日症狀未改善，且開始出現有呼吸喘促，前往診所看診，仍出現呼吸困難前往急診就醫。經檢驗後，流感快篩結果為陰性，新冠病毒抗原快篩及PCR核酸檢測皆呈現陽性，且胸部X光片呈現肺炎跡象，收治住院並通報新冠併發重症，目前個案仍在加護病房治療中。

疾管署統計，國內新冠疫情上升，第25周新冠門急診就診計1452人次，較前一周上升43.8%；上周新增8例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。去年10月起累計105例新冠併發重症本土病例，其中16例死亡，重症病例以65歲以上長者占71.4%及具慢性病史者占81.9%為多，94.3%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率呈略升，其中西太平洋及東地中海區陽性率明顯增加；鄰近國家與地區，中國、香港、日本疫情上升，韓國疫情低點波動。

全球目前流行變異株占比以NB.1.8.1為主，其次為BA.3.2及JN.1，鄰近國家如中國、香港則以NB.1.8.1占比為高。截至今年6月28日，本季新冠疫苗接種累計約172.8萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑20.97%、第2劑0.48%。

疾管署提醒，目前公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月（180天）以上民眾接種，至今年7月31日止，疫苗庫存尚約有46.1萬劑，包含Moderna疫苗單劑型45.5萬劑及Novavax疫苗0.6萬劑，民眾可把握機會儘快接種，而65歲以上長者等高風險對象尚未接種或已接種第1劑且間隔達6個月，也呼籲盡快接種，以提升免疫保護力。

另目前適用幼兒接種之Moderna疫苗多劑型疫苗已用罄，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年6月24日會議討論同意，對於具接種需求滿6個月至11歲幼童，可以Moderna疫苗單劑型排掉半劑量後剩餘劑量提供幼兒接種。