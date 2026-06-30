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直擊！捷運三鶯線通車首日人潮爆 月台一度實施管制…民眾盼加開班次

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三鶯線通車首日吸引大批民眾搶搭，二樓月台擠滿候車人潮。記者潘俊宏／攝影
三鶯線通車首日吸引大批民眾搶搭，二樓月台擠滿候車人潮。記者潘俊宏／攝影

新北捷運三鶯線今通車，下午2時開放民眾免費搭乘，不少民眾提前到場排隊搶搭首班列車。站務人員表示，下午1時40分開放進站後，人潮便持續湧入，「超出預期」，月台一度擠滿候車民眾，站方也暫時關閉手扶梯，待首班列車發車、月台人潮消化後，再開放旅客上月台。

記者現場直擊，三鶯線下午開放民眾進站後，人潮迅速湧入，二樓月台一度擠滿候車民眾，一樓入口也排起長長人龍等待放行。由於月台空間接近飽和，站方一度暫停手扶梯運作，實施人流管制，待首班列車發車、月台人潮消化後，再恢復開放旅客上樓候車。

有站務人員表示，今天開放進站後，候車人潮迅速增加，月台空間很快就擠滿，因此啟動人流管制措施，暫停手扶梯運作，先讓首班列車疏運旅客，再視月台狀況分批放行，避免月台過度擁擠，維護旅客安全。

不少民眾指出，知道三鶯線通車首日一定會吸引大量民眾體驗，因此特地提早到場，不過實際搭乘時發現班距並未增加，加上列車僅有兩節車廂，載客空間有限，導致月台擠滿候車人潮，希望捷運公司能在通車初期視人潮狀況彈性加開班次，提升疏運效率。

三鶯線通車首日湧入大量人潮，一樓入口排起長長隊伍等待進站。記者潘俊宏／攝影
三鶯線通車首日湧入大量人潮，一樓入口排起長長隊伍等待進站。記者潘俊宏／攝影

三鶯線通車首日吸引大批民眾搶搭，二樓月台擠滿候車人潮。記者潘俊宏／攝影
三鶯線通車首日吸引大批民眾搶搭，二樓月台擠滿候車人潮。記者潘俊宏／攝影

三鶯線通車首日吸引大批民眾體驗搭乘，站內外湧現人潮，站方一度實施人流管制。記者潘俊宏／攝影
三鶯線通車首日吸引大批民眾體驗搭乘，站內外湧現人潮，站方一度實施人流管制。記者潘俊宏／攝影

三鶯線通車首日吸引大批民眾體驗搭乘，站內外湧現人潮，站方一度實施人流管制。記者潘俊宏／攝影
三鶯線通車首日吸引大批民眾體驗搭乘，站內外湧現人潮，站方一度實施人流管制。記者潘俊宏／攝影

三鶯線 新北捷運 捷運公司

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