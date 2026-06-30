伊波拉疫情持續升溫 疾管署宣布自疫區入境 免費採檢至8月30日

剛果民主共和國（DRC）及烏干達伊波拉疫情持續，我國於台北、桃園、台中及高雄4處國際機場，針對過去21天內具前述兩國旅遊史的「無症狀」旅客提供入境免費採檢，疾管署發言人曾淑慧表示，原訂至6月30日止，將延長實施至8月30日，自疫區返國旅客應主動至檢疫站報到，並配合TOCC、健康評估及入境後自主健康管理21天。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，依據DRC及烏干達公布資料顯示，DRC疫情持續擴大及新增病例，迄至6月27日累計1274例確定病例，其中360例死亡、178例康復，致死率28.3%，疫情主要集中在東部伊圖里1165例、北基伍106例及南基伍省3例共35個衛生區。

郭宏偉說，烏干達於6月21日再新增1例病例，至6月29日累計20例確定病例，其中2例死亡、15例康復，15例為境外移⼊、5例為本土病例，個案分布於首都坎帕拉及瓦基索區，均與跨境移動及醫療照護暴露有關，尚無社區傳播疫情。

郭宏偉表示，法國6月24日報告首例自DRC境外移入確定病例，為人道救援醫師，個案近期於DRC伊圖里省執行救援任務，6月19出現疲倦、頭痛及噁心等症狀即停止工作，6月22自金夏沙搭機飛往法國巴黎並主動通報，6月25檢驗結果為陽性，目前病情穩定。該國共匡列5名接觸者均無症狀，已由相關國家追蹤。

疾管署指出，為防範疫情境外移入，我國除針對兩國居民執行暫緩入境措施外，也強化攔檢具疑似伊波拉風險入境旅客，有症狀旅客於入境時立即安排後送合約醫院診察，無症狀旅客則由檢疫人員評估並提供免費自願採檢。截至今年6月29日，共計20名具疫區旅遊史旅客並依規定自主健康管理，其中自願於機場接受採檢共6人，檢驗結果4人為陰性、2人尚在檢驗中。

疾管署呼籲，目前DRC與烏干達兩國旅遊疫情建議等級維持第三級「警告（Warning）」，請民眾應避免前往伊波拉疫情流行地區，入境旅客務必配合政府各項檢疫措施，入境返國時或返國21天自主健康管理期間，應每日透過「民眾主動E回報系統」據實回報健康狀況，如有出現疑似伊波拉病毒感染症狀發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等，請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。籲請民眾配合，共同維護國內防疫安全。

「TOCC」指旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，因應疫情，請臨床醫師和旅客提高警覺。