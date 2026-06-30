是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

據統計，今年1至2月期統一發票領獎期限至7月6日止，但截至目前為止，1,000萬元特別獎還有4張尚未兌領，200萬元特獎也有3張未領，就連雲端發票專屬100萬獎則有7張未領。財政部也提醒這些中大獎的幸運兒儘速去領獎。

今年1月至2月期統一發票中獎號碼已於今年3月25日開獎，1,000萬元特別獎中獎號碼為「87510041，特獎獎金200萬元中獎號碼為「32220522」。

1至2月期統一發票1,000萬元特別獎還有4張未領，包括：台北市中正區中山南路7號統一超商開出的39元發票、台北市萬華區峨眉街美觀園餐廳開出的1,579元用餐發票、新北市土城區金城路3段麥當勞2元加購塑膠袋發票、桃園市龜山區興華二街永豐停車場80元停車費發票。

1至2月期統一發票200萬元特獎也有3張尚未兌領，包括高雄市三民區察哈爾一街統一超商開出的190元菸品發票、高雄市左營區站前北路Global Mall樺達奶茶奶出的61元發票、高雄市仁武區仁雄路可不可熟成茶行（KEBUKE）開出的45元飲料發票。

另外，1至2月雲端發票專屬100萬獎則有7張未領，包括Google Play應用程式90元發票、App Store上消費的 180元訂閱費發票、foodpanda開出的27元外送費發票、蝦皮購物1,286元發票、遠傳電信開出的799元電信費發票、台灣自來水公司第二區管理處桃園服務所水費274元發票、高雄市苓雅區五福一路麥當勞204元發票。