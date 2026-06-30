30歲女護理師睡覺中突發性OHCA 護理師丈夫發現緊急送醫救回

台中30歲廖姓女護理師晚上睡覺時，身旁丈夫也是護理師，機警發現妻呼吸聲不尋常，發現妻臉部發紺，立即撥打119並實施CPR。救護車抵達後插管並8次電擊，廖女抵達光田綜合醫院途中呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，在沙鹿消防分隊、光田綜合醫院急診團隊與心臟內科曾敏昇醫師接力搶救，成功救回她，查出是罕見的布魯格達氏症候群（Brugada syndrome），經溫控治療與放置體內去顫器（ICD）後，她奇蹟康復。

接獲消防局通報的第一時間，光田綜合醫院急診團隊立即進入備戰狀況。急診醫學部陳柏匡醫師指出，廖女送到急診時有嚴重心室顫動狀況，在救護車上已經實行8次電擊，到院後急診團隊接手再進行4次電擊，並接連施打腎上腺素、抗心律不整藥物與硫酸鎂，廖女終於奇蹟似的恢復自主呼吸與心跳。

心臟內科曾敏昇醫師接續進行溫控治療，先讓廖女維持33度的恆溫，24到72小時後再逐漸回溫，藉此減少器官耗氧和腦細胞的代謝速度，成功改善神經學預後並大幅提高存活率。

陳柏匡醫師表示，腦部跟心臟如果缺氧超過5分鐘，就會造成不可逆的傷害，因於廖女和丈夫都是護理人員，具備高度警覺性，第一時間的CPR、沙鹿消防分隊接連電擊與胸外按壓，及到院後醫療團隊的快速銜接，每一棒都扮演著重要的角色，這條「生命之鏈」的緊密扣合，是她在奇蹟康復且無任何後遺症的關鍵。

光田綜合醫院心臟內科曾敏昇醫師說明，廖女確診為布魯格達氏症候群（Brugada syndrome）合併心肌肥厚症，是造成急性心律不整的主因，當心臟肌肉裡的鈉離子通道不正常放電，導致發出的電訊異常，會出現心搏過速與心跳異常，幾秒內便會失去知覺，發作時間都是在睡夢中，讓人難以防範，猝死率極高，若發作時身旁無人能及時急救，都可能造成難以挽回的憾事。

廖女的丈夫是光田醫院的護理師，他回憶起事發當下依然心有餘悸，他感謝沙鹿消防分隊的隊員，及光田醫院的醫療團隊，從急診重症救護、內科加護病房、外科醫師、值班護理長，讓他們在住院期間感受到無微不至的照顧與溫暖。

心臟內科曾敏昇醫師提醒，布魯格達氏症候群（Brugada syndrome）平時難以自我察覺，多數病人都是因不明原因心悸、胸悶，透過心電圖檢查才揪出異常，建議民眾若自覺有心律不整的問題，或者家族有心臟病史，應定期至心臟內科進行詳細檢查。急診醫學部陳柏匡醫師呼籲，若民眾遇到親人突然倒下時，應保持冷靜，並立即撥打119啟動緊急醫療系統，並在救護車抵達前聽從線上指導進行CPR，爭取黃金救援時機。