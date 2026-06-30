抹茶山工程封路半年…山友走捷徑頻傳迷路 張景森怒批宜縣府缺配套「腦死」

宜蘭知名景點抹茶山因300多萬元災害復建工程，封路半年，引發山友改走捷徑頻傳迷路。前政委張景森痛批縣府缺乏交通維持配套「呈現腦死」；宜蘭縣政府今天解釋，因路幅狹窄、材料全靠人力搬運導致工期較長，基於安全與環境永續才採封閉，目前已責成廠商在安全前提下積極趕工。

全台知名的登山聖地「抹茶山」（聖母登山步道）近期因工程封路引發熱議。前行政院政務委員張景森原本報名參加7月的登高越野跑，意外發現通往抹茶山的產業道路因災害復建工程，竟從6月10日起全面封閉至11月6日，工期長達半年，導致熱門賽事與登山路線被迫改道。

張景森痛批，工程經費僅300多萬元，屬於非常小型邊坡修復，抹茶山是全台知名的熱門路線，假日人潮多，為了一個小工程把路封起來半年，叫大家都不要走，難怪山友崩潰，改走其他久未整理山徑，結果封路不到一個月就傳出兩件迷途協尋。

「這不是多困難的技術，也不是登陸月球的工作，花不了什麼錢，只差有沒有把使用者放在腦袋裡而已！」張景森以過去督導工程經驗，質疑縣府難道不能採取分段施工、假日彈性開放，或在施工路段旁開闢簡易的高繞、下切便徑，並設置好繩索與路標？他諷刺宜蘭縣府官員過去以創意、積極著稱，如今怎麼會「呈現腦死狀態」？

面對批評，宜蘭縣政府澄清，由於工程現場路幅狹窄且邊坡陡峭，大型重型機具根本無法進場作業，所有工程材料與機具，全部必須仰賴人力與小型設備分段搬運，不僅大幅拉高施工難度，工期也因此拉長。

縣府強調，不採取「邊施工、邊開放」是基於安全與環境永續考量，施工現場隨時會有落石、機具作業與材料吊運等不可預期風險，考量安全，決定全面封閉；此外抹茶山自然地景珍貴，邊坡一旦過度破壞就難以恢復，因此工程定調為「安全性高、擾動低、施工範圍小」，雖然耗時，能夠把對環境的衝擊降到最低。