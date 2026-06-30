快訊

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

聽新聞
0:00 / 0:00

健保補齊HER2早期乳癌治療缺口 標靶治療7月起納給付每年1500人受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署宣布，自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌健保給付範圍，提升符合條件病患使用Trastuzumab標靶治療，預估每年逾1500位病人受惠，新增挹注每年約2.5億元。記者沈能元／攝影
衛福部健保署宣布，自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌健保給付範圍，提升符合條件病患使用Trastuzumab標靶治療，預估每年逾1500位病人受惠，新增挹注每年約2.5億元。記者沈能元／攝影

衛福部健保署宣布，自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌健保給付範圍，提升符合條件病患使用Trastuzumab標靶治療，讓給付規範進一步與國際治療指引接軌。健保署長陳亮妤說，預估每年逾1500位病人受惠，健保新增挹注每年約新台幣2.5億元，但新制將使乳癌治療更完整。

統計顯示，HER2陽性占乳癌病人約15%至20%，由於腫瘤生長速度快，容易復發轉移，影響預後。依2018至2022年癌症5年各期別存活率顯示，0至2期早期乳癌五年存活率超過95%，顯示乳癌早期發現、早期治療的重要性。

另外，健保署於6月25日舉行醫療服務共同擬訂會議，通過擴大NGS給付癌別，增列HR陽性及HER2陰性乳癌的早期病人BRCA1／2檢測及局部晚期或轉移性病人，增列PIK3CA、AKT1、PTEN檢測，預計約4600名癌友受惠，共挹注8840萬元；同時搭配健保115年新增「乳癌照護品質提升方案」，額外挹注4千萬，提供病人以「品質」為導向的整合治療，加強乳癌病友照護。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘說，乳癌治療最可惜的不是缺乏治療選項，而是錯過最佳治療時機。HER2陽性早期乳癌若能在疾病早期即接受完整且標準化治療，可顯著降低復發風險並改善長期預後。

台灣外科醫學會理事長曾令民指出，早期乳癌治療已進入高度精準化與多專科整合時代，乳癌治療專科醫師在整體治療決策中扮演關鍵角色。此次健保政策調整，強化臨床治療的可近性，更讓醫師能依據病人風險分層與疾病特性，及時選擇最適切的治療策略，落實與國際接軌的照護模式。

台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升說，HER2陽性乳癌治療核心，在於早期即導入完整且標準化的標靶治療，以最大程度降低復發風險並改善長期預後。從長期累積的臨床證據與治療經驗可見，治療完整性與介入時機，直接影響病人的整體存活與疾病控制品質。

於今年6月30日前已接受Trastuzumab治療病患，新制實施後，可依規定使用至累計18次療程上限或疾病惡化為止，避免因制度轉換影響治療連續性。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，癌症治療不僅是醫療議題，更牽動家庭照護、經濟負擔與心理壓力的整體挑戰。健保給付擴增，讓病人更能專注於治療本身，提升整體面對疾病的穩定性與信心。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，對年輕乳癌病友而言，疾病往往發生在事業發展與家庭責任最關鍵的階段，每一個治療決策都同時承載醫療與生活的雙重壓力。本次健保給付擴大，最直接的意義在於降低治療門檻，讓病友不必在經濟壓力與完整治療之間做出艱難取捨，進而提高接受標準治療與完成療程的可能性。

乳癌 健保 衛福部

延伸閱讀

HER2陽性乳癌擴大給付 1公分腫瘤、無轉移可用

在宅化療年底前上路 健保署：第一波鎖定大腸癌、頭頸癌等病友

三高、癌症年輕化！25歲就能做公費癌篩 逾300萬人受惠

台康與日本藥廠簽乳癌生物藥EG1206A日本市場授權 將獲13億元商業價值

相關新聞

北捷「藍幣」7月退場！通勤族崩潰QR紙票難感應 官方曝順利掃碼關鍵

台北捷運公司將於今年七月停售藍色單程塑膠票卡，改成QR碼或「台北捷運Go」App取代，目標票券行動化。「QR紙票」自3月18日起上路後，不少通勤族崩潰表示，熱感應紙在雨天容易沾濕且不好感應，也可能在尖峰時段出現排隊卡關。北捷說明，只要保持適當的掃碼角度和距離，就能讓進出站跟刷卡一樣順利。

別傻等紙本通知！機車族少做1事「挨罰500元」 4管道守住荷包

機車族注意！不少車主近日在社群平台Threads分享，過去都是收到紙本通知才知道該驗車，如今差點錯過排氣定期檢驗期限，提醒其他車主可透過環境部「環境即時通」App，綁定個人車牌號碼，避免因忘記定檢而挨罰。

吃牛奶鍋驚見3號電池躺鍋底！網友怒揭：竟從貨櫃屋出餐

台中一名網友投訴，半夜叫外送鍋燒牛奶鍋食用，沒想到快吃完了，竟發現鍋底竟躺著一顆3號電池，經查供餐餐廳竟是貨櫃屋，因此檢舉，並PO網示警，引起網友熱議，笑稱店家是幫充電、補充電解質。台中市食安處說，已錄案，將派員稽查。

芒果放冰箱別用塑膠袋！農糧署曝熟成關鍵 1方法可保存1個月

夏季正值芒果盛產期，不少民眾趁價格實惠一次買好幾箱回家。不過，天氣炎熱也容易讓芒果加速熟成，甚至出現軟爛、長黑斑。對此，農業部農糧署提醒，芒果保存方式要依成熟度而定，尚未成熟時別急著放冰箱，成熟後冷藏也別使用塑膠袋，以免反而縮短保存期限。

幼兒輪狀病毒疫苗明年免費接種 2款保護力皆達9成 最高現省6000元

疾管署公布，明年1月1日起，輪狀病毒將納入幼兒公費疫苗接種項目。疾管署長羅一鈞表示，國內核准兩劑型及三劑型兩種廠牌輪狀病毒疫苗，皆可預防嚴重輪狀病毒腸胃炎達90%以上，可減少因輪狀病毒感染住院機率，屆時將2種廠牌同時提供民眾選擇接種。預計第一年將有12萬名幼兒受惠，家長最高現省5500至6000元，

9年求子淚！4旬婦即將停經治療3個月靠「唯一卵子」圓夢產子

台中4旬田姓女子求子路艱辛，結婚9年歷經胎停流產、子宮外孕，就醫檢查發現她的卵巢功能衰退，即將停經。她接受茂盛醫院醫師陳明哲試管治療，經一次取卵手術取出唯一的卵子培育，3個月療程成功培育出優質胚胎，在今年1月順利產下3200公克的健康男嬰，一圓求子夢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。