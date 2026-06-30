健保補齊HER2早期乳癌治療缺口 標靶治療7月起納給付每年1500人受惠

衛福部健保署宣布，自7月1日起正式擴大HER2陽性早期乳癌健保給付範圍，提升符合條件病患使用Trastuzumab標靶治療，讓給付規範進一步與國際治療指引接軌。健保署長陳亮妤說，預估每年逾1500位病人受惠，健保新增挹注每年約新台幣2.5億元，但新制將使乳癌治療更完整。

統計顯示，HER2陽性占乳癌病人約15%至20%，由於腫瘤生長速度快，容易復發轉移，影響預後。依2018至2022年癌症5年各期別存活率顯示，0至2期早期乳癌五年存活率超過95%，顯示乳癌早期發現、早期治療的重要性。

另外，健保署於6月25日舉行醫療服務共同擬訂會議，通過擴大NGS給付癌別，增列HR陽性及HER2陰性乳癌的早期病人BRCA1／2檢測及局部晚期或轉移性病人，增列PIK3CA、AKT1、PTEN檢測，預計約4600名癌友受惠，共挹注8840萬元；同時搭配健保115年新增「乳癌照護品質提升方案」，額外挹注4千萬，提供病人以「品質」為導向的整合治療，加強乳癌病友照護。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘說，乳癌治療最可惜的不是缺乏治療選項，而是錯過最佳治療時機。HER2陽性早期乳癌若能在疾病早期即接受完整且標準化治療，可顯著降低復發風險並改善長期預後。

台灣外科醫學會理事長曾令民指出，早期乳癌治療已進入高度精準化與多專科整合時代，乳癌治療專科醫師在整體治療決策中扮演關鍵角色。此次健保政策調整，強化臨床治療的可近性，更讓醫師能依據病人風險分層與疾病特性，及時選擇最適切的治療策略，落實與國際接軌的照護模式。

台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升說，HER2陽性乳癌治療核心，在於早期即導入完整且標準化的標靶治療，以最大程度降低復發風險並改善長期預後。從長期累積的臨床證據與治療經驗可見，治療完整性與介入時機，直接影響病人的整體存活與疾病控制品質。

於今年6月30日前已接受Trastuzumab治療病患，新制實施後，可依規定使用至累計18次療程上限或疾病惡化為止，避免因制度轉換影響治療連續性。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，癌症治療不僅是醫療議題，更牽動家庭照護、經濟負擔與心理壓力的整體挑戰。健保給付擴增，讓病人更能專注於治療本身，提升整體面對疾病的穩定性與信心。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，對年輕乳癌病友而言，疾病往往發生在事業發展與家庭責任最關鍵的階段，每一個治療決策都同時承載醫療與生活的雙重壓力。本次健保給付擴大，最直接的意義在於降低治療門檻，讓病友不必在經濟壓力與完整治療之間做出艱難取捨，進而提高接受標準治療與完成療程的可能性。