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別傻等紙本通知！機車族少做1事「挨罰500元」 4管道守住荷包

聯合新聞網／ 綜合報導
環境部表示，出廠滿5年以上的燃油機車，依《空氣污染防制法》規定，每年都須依規定完成排氣定期檢驗。圖／聯合報系資料照
環境部表示，出廠滿5年以上的燃油機車，依《空氣污染防制法》規定，每年都須依規定完成排氣定期檢驗。圖／聯合報系資料照

機車族注意！不少車主近日在社群平台Threads分享，過去都是收到紙本通知才知道該驗車，如今差點錯過排氣定期檢驗期限，提醒其他車主可透過環境部「環境即時通」App，綁定個人車牌號碼，避免因忘記定檢而挨罰。

有網友表示，下載「環境即時通」App後，只要綁定機車車牌，到了定檢月份就會收到提醒通知；也有人分享，加入環境部LINE官方帳號，完成車牌綁定後，同樣可收到定檢提醒，甚至能協助家中長輩新增車牌，由自己代為接收通知。貼文曝光後，不少人直呼「現在才知道」，還有人坦言已經連續3年忘記定檢，看到網友分享後才趕緊前往檢驗。

事實上，環境部今年6月已推出LINE官方帳號「機車定檢通知服務」。環境部表示，出廠滿5年以上的燃油機車，依《空氣污染防制法》規定，每年都須依規定完成排氣定期檢驗，這是車主應盡的法定義務，無論是否收到通知，都應主動辦理。

環境部指出，民眾只要加入LINE「環境部」官方帳號，點選圖文選單中的「綁定機車定檢通知」，依序輸入車牌等資料即可完成訂閱。完成綁定後，系統將於應定檢月份主動推播提醒，協助車主掌握定檢時間。

除了LINE外，民眾也可下載「環境即時通」App（安卓用戶請點此下載、蘋果用戶請點此下載），進入地圖頁面後選擇「機車排氣定檢站」，再點選提醒功能並綁定車牌，即可收到定檢通知；另外，環境部也提供「機車E定通」E-mail提醒服務，完成車牌、姓名及電子郵件註冊後，日後也會收到定檢通知。

近年各地方政府也陸續推動通知電子化。台北市自2023年7月起已全面改採電子通知，車主可加入「定檢好康愛報報」LINE官方帳號設定提醒；新北市則宣布，自今年起「機車排氣定期檢驗通知」全面電子化，不再寄發紙本明信片，民眾可透過「新北市機車定檢簡訊平台」登錄車牌及手機號碼接收簡訊。台中市台南市高雄市新竹縣彰化縣嘉義縣等縣市，也提供簡訊或電子通知服務，方便車主依所在地完成申請。

環境部也強調，政府推動各項多元管道便民輔助與提醒，並非行政裁罰前的必要程序。逾期未完成機車定期排氣檢驗，依法將處以新台幣500元罰鍰；若再逾6個月仍未檢驗，將再處罰鍰3,000元；若經通知屆期仍未改善者，最重將面臨註銷牌照處分。

4管道設定機車定檢通知服務

1.加入環境部LINE官方帳號

2.下載「環境即時通」App（安卓下載、蘋果下載

3.環境部「機車E定通」E-mail提醒服務

4.申請各縣市電子化通知

機車 車主 環境部

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