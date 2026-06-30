影／金門坑道音樂節10月登場 門票7月3日限量開搶

邁入第18年的「金門坑道音樂節」將於10月17日至18日在翟山坑道登場，此次共安排6場演出，每場限額200人，門票將於7月3日下午2時透過OPENTIX兩廳院文化生活售票系統開賣，每人票價200元。由於場次有限，這場被許多樂迷譽為「一生必聽一次」的坑道音樂會，預料將再掀起「秒殺」搶票熱潮。

金門國家公園管理處今天在翟山坑道舉辦記者會公布活動內容，藝術總監、大提琴家張正傑率先與原住民男高音林健吉、台灣國樂團二胡首席戴瑋帶來精采演出，悠揚樂音在會場響起，也提前為今年音樂節暖身，宣告一年一度的戰地藝文盛事正式啟動。

金管處長黃子娟表示，金門坑道音樂節自98年創辦以來，今年已邁入第18年，透過音樂讓昔日肩負戰備任務的翟山坑道展現全新生命，不僅成功活化珍貴戰役史蹟，更讓國家公園兼具歷史保存、文化傳承與藝術推廣功能，成為金門最具代表性的藝文品牌之一。她說，希望每位走進坑道的民眾，都能在特殊聲學空間中感受音樂魅力，同時重新認識金門深厚的戰地文化與人文底蘊。

今年音樂節為期兩天，首日邀請女高音林慈音以細膩溫潤的歌聲詮釋古典經典，男高音林健吉則以融合原住民族文化特色的渾厚嗓音，展現充滿生命力的舞台感染力。兩位聲樂家將攜手藝術總監張正傑，以及國立台北藝術大學教授張景婷、鋼琴家兼音樂博士許淑婷、中提琴家張力文，共同演繹經典曲目。

第二天演出則首度邀請長笛演奏家蕭雅心登上坑道舞台，讓清亮笛音首次在花崗岩坑道中迴盪。適逢2026年生肖馬年，主辦單位特別邀請台灣國樂團二胡首席戴瑋演奏《賽馬》，展現奔騰磅礴的氣勢；弦樂四重奏也將演出小約翰．史特勞斯《加洛普舞曲》，透過東、西方音樂中的奔馬意象相互對話，成為今年節目一大亮點。

此外，今年也將再次演出青年作曲家林佳瑩為坑道音樂節量身打造的作品《穿越岩水間：空時與鏡花》，以音樂描繪岩壁、水流與時空交織意象，結合坑道天然迴響，打造沉浸式聆賞體驗。

金管處提醒，每場演出僅開放200名觀眾入場，7歲以上即可購票，7至12歲兒童須由成人陪同；由於需步行進入坑道，年長者及行動不便民眾建議先評估自身狀況。相關售票及活動資訊可至坑道音樂節專屬網站、金管處官網及臉書粉絲專頁查詢。

「金門坑道音樂節」將於10月17日至18日在翟山坑道登場，藝術總監、大提琴家張正傑（右一）介紹參與演出的卡司。記者蔡家蓁／攝影

「金門坑道音樂節」將於10月17日至18日在翟山坑道登場，藝術總監、大提琴家張正傑（右一）與金管處長黃子娟（右二）一起介紹今年參與演出的卡司。記者蔡家蓁／攝影