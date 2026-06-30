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羅東打那岸圳驚見「魚屍翻肚數百米」 驚人溶氧量成死亡關鍵
宜蘭縣羅東鎮打那岸圳今出現大量魚群暴斃，大小魚屍在光榮路附近河段綿延數百公尺，看了怵目驚心。由於民眾反映昨晚曾目擊水面出現不明泡沫，質疑遭不肖業者暗中偷排有毒廢水，縣府環保局獲報後，派員前往現場進行水質檢測。
環保局稽查人員抵達現場時雖已不見泡沫，且測得水體酸鹼度PH值介於7至8之間屬正常範圍，但關鍵的水中溶氧量卻低得嚇人。檢測數據顯示，該河段的溶氧量竟然僅介於0.29至0.8毫克mg/L之間，遠低於適合魚類生存的2毫克標準。
環保局稽查科長胡璧輝指出，測得的溶氧量嚴重不足，研判極度缺氧是導致魚群集體窒息死亡的主因；地方人士說，該河段每逢夏季高溫枯水期，水位下降導致魚蝦暴斃的事件時有所聞，天候因素佔極大成分。
地方人士建請縣府評估在每年高溫枯水期間，從其他充沛河川引水注入打那岸圳，以維持基本水位與溶氧，縣府已緊急派員將現場魚屍打撈清理完畢，後續將針對水質與引水可行性持續追蹤。
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